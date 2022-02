Masterchef Celebrity: Malena Guinzburg recordó una desopilante anécdota sobre el bullying escolar que padeció

La comediante recordó una desopilante anécdota sobre su enemistad con un compañero de la escuela y la inesperada noticia que recibió en la adultez

El martes cuatro participantes de Masterchef Celebrity 3 (Telefe) se enfrentaron al desafío de las cajas misteriosas, una de las pruebas más difíciles por la incertidumbre en torno a la consiga. Esta vez tuvieron que cocinar carnes exóticas y aplicar la creatividad para las guarniciones y las salsas que complementen sus platos. Malena Guinzburg sorprendió con una vizcacha al escabeche y se animó a hacer algunas confesiones sobre el bullying escolar que padeció durante la infancia. Con el humor como bandera, confesó que intentó superar los malos recuerdos con monólogos sobre aquellos tiempos, pero durante uno de sus shows se enteró de una noticia inesperada.

“Me tocó vizcacha, así me llamaban de chica”, contó la comediante cuando Santiago del Moro le consultó qué proteína iba a preparar. “Fue como una ley de atracción, me lo voy a tomar como la revancha de la vizcacha, así va a ser hoy”, anunció a modo de presagio de la exitosa devolución que cosecharía 70 minutos más tarde. Sus compañeros también tuvieron objetivos complejos: Paulo Kablan alcanzó las expectativas de los jurados con filets de yacaré; Catherine Fulop intentó innovar con ancas de rana; y Juariu hizo unas fallidas empanadas tucumanas de carne de yama.

Mientras la humorista trataba de respetar al pie de la letra las instrucciones que le dio Germán Martitegui para deslumbrar a los expertos, el conductor pasó por su estación de cocina y le preguntó con más seriedad: “¿Te está costando ser la nueva?”. Malena se sinceró y asumió que se siente más cómoda cuando coincide en los desafíos con Ernestina Pais, otra de las flamantes incorporaciones al reality culinario de Telefe.

Malena Guinzburg confesó cuál es el apodo que le pusieron y cómo logró superarlo

“Recién cuando arrancábamos me dijiste que te decían vizcacha y vos te lo tomás muy a joda, pero, ¿te hicieron mucho mal con el bullying en la escuela? ¿la pasaste mal en algún momento?”, indagó Del Moro. “Sí, hablando posta la pasé muy mal, pero más que todo por el peso, por la gordura, la pasaba mal con los compañeros, yendo a comprar ropa, con todo”, confesó la hija de Jorge Guinzburg.

“¿Y hubo algún compañero que te cagó la vida?”, le consultó el conductor. La respuesta lo dejó sin palabras: “Sí, pero murió”. Luego de una carcajada por el incómodo silencio, aclaró: “¡Y yo no lo maté eh!”. Después contó lo que sucedió: “Lo nombraba en un monólogo, fue horrible lo que pasó; yo contaba una historia de cuando di mi primer beso, que él me cargó mucho, y siempre lo nombraba, mientras contaba las situaciones horribles con humor”.

Malena Guinzburg resultó la gran triunfadora de la noche en el desafío de las cajas misteriosas de Masterchef Celebrity

“Un día me viene a ver alguien y me dice: ‘Yo lo conocía, ¿sabés que murió, no?’, y no lo hice más ese monólogo, obviamente”, completó. Impactado, Del Moro anunció: “Ojo con Malena, te metés con Malena...y se empieza a cumplir la profecía, ella de a poco se los va cargando”. Con su característico estilo, la participante volvió a apelar al humor detrás de cámara: “No me molesta que se empiece a rumorear sobre mí; sobre todo para los que escriben en Twitter”.

“Me gusta que algunos me vean como una perdedora, porque si te va mal, es lo que todos esperaban, y si te va bien, es la revancha a la vizcacha”, aseguró. Al momento de presentar su plato, la descripción de Martitegui resumió su triunfo: “Es casi como hacer el amor bien; el escabeche está maravilloso, como un escabeche campestre, pero muy bien servido”. Damián Betular, por su parte, también expresó con alegría: “Es un plato sin fallas, me encantó”.

“¡Mirá de quién te reíste! Enserio, no hagan bullying”, aconsejó la humorista luego de ganarse su pase directo al miércoles de beneficios. “Cada vez que Juariu dice que me va a ir mal, me va bien, y termina siendo ella la peor”, señaló sobre el final, victoriosa por su exitosa noche.

