Lejos de su novio español, la China Suárez mostró cómo son sus días de mamá a tiempo completo

La China Suárez

Desde que se desató el Wandagate, en el que ella fue señalada como “la tercera en discordia” entre Wanda Nara y Mauro Icardi, cada posteo que hace Eugenia la China Suárez es analizado con lupa. Ya pasaron cinco meses desde el frustrado encuentro que la actriz mantuvo con el futbolista en un hotel de Paris. Y, luego de que esto tomara estado público, la ex Teen Angels optó por seguir su camino por otro lado y blanqueó su romance con el modelo y empresario español Armando Mena Navareño. Sin embargo, las últimas fotos que publicó en su cuenta de Instagram no pasaron inadvertidas para quienes siguen el minuto a minuto del escándalo que mantuvo en vilo al país.

Sucede que, después de que la empresaria y el jugador del Paris Saint-Germain mostraran en sus redes sociales como festejaban el Día de los Enamorados junto a sus niñas, Francesca e Isabella, entre suntuosos ramos de rosas y costosísimos regalos de Chanel, la China publicó una foto en la que se la veía súper relajada en la cama junto a sus tres hijos: Ruffina, de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, fruto de su pareja con Benjamín Vicuña.

El posteo de la China Suárez por el Día de los enamorados

“My kinda valentines”, escribió la actriz, lo que significa “mi tipo de San Valentín”. Y agregó tres emojies de rosas. Y es que, en ese momento, la separaban más de diez mil kilómetros de su enamorado, quien reside en Madrid. Sin embargo, el modelo y empresario, quizá por la diferencia horaria, se había adelantado a dedicarle un romántico mensaje el día anterior a través de sus stories. “Extraño esto todo el tiempo”, escribió el muchacho encima de una foto en la que se los veía abrazándose y mirándose de manera cómplice.

Lo cierto es que, sin pareja en la Argentina y mientras continúa la remodelación de su casa, la China aprovecha para disfrutar a pleno de su maternidad. “24/7″, escribió este martes junto a una postal en la que se la podía ver amamantando al menor de sus niños frente al espejo del baño, para dar a entender que su “trabajo” como mamá nunca se detiene.

La China publicó una foto amamantando a Amancio

“Tengo contratada una niñera, por supuesto, porque sino no podría trabajar. Reconozco me gusta el caos con los chicos. Lo que a muchos les hace doler la cabeza, es lo que yo siempre soñé. Me gusta el griterío. El único ruido que me gusta y soporto es el de mis hijos. En mi casa, todo el día hay música y a todo volumen, desde que nos despertamos. Mis hijos se la pasan bailando y cantando”, había dicho la actriz durante la entrevista que le hizo Alejandro Fantino para Star+ luego del conflicto mediático en el que se vio involucrada.

Y, en esa misma nota, señaló cómo era su relación con los padres de los niños. “Me llevo bien. Es condición sine qua non. Es una responsabilidad muy grande tener un hijo. Los chicos no pueden pagar las peleas de los grandes o las diferencias. Tengo el ejemplo de mis papás”, dijo muy segura. De hecho, al actor chileno, que actualmente está noviando con Eli Sulichín, se lo pudo ver en Ezeiza ayudándola a cargar los bolsos antes del último viaje que la China hizo con sus hijos. Y con Cabré siempre mantuvo un trato de lo más cordial.

