María Becerra renovó su look y lo mostró en las redes sociales

María Becerra (Crédito: Eduardo Aguada)

María Becerra suele compartir fotos y videos de su vida personal y laboral a través de las redes sociales. Recientemente la cantante del género pop urbano latino sorprendió a sus casi 8 millones de seguidores de Instagram al mostrar un drástico cambio de look.

Desde la peluquería la joven se sacó una fotografía en la que lucía una toalla en la cabeza en pleno proceso de renovación. “Me estoy tiñendo el pelo”, anunció la intérprete en una historia. Más tarde publicó una imagen en la que mostró que cambió el castaño claro por un negro azulado. “Uy, me teñí”, señaló.

El estilista Cristian Rey fue quien se encargó del cambio de pelo de la artista. El peluquero de famosas como de Celina Rucci, Barbie Vélez, Paula Morales y Flor Vigna, entre otras, mostró un video de María con su nuevo estilo a través de Instagram.

Cristian Rey mostró la nueva apariencia de la cantante

A finales de enero, Becerra desembarcó en el festival de verano ATPark para brindar su show apto para todo público. La cantante, que se encuentra presentando La Nena de Argentina, su último trabajo discográfico, en el marco de su gira Animal Tour, hizo delirar a más de 4000 fanáticos, que se conmovieron con cada una de sus canciones y no dejaron pasar por alto el momento de mayor emoción de la noche, que tuvo lugar cuando le tocó entonar la letra de Episodios.

“Y si me deja’, no vuelva’ ma’. Si no me quiere’, déjalo atra’. Estoy cansada de estos episodios en el que pasamo’ del amor al odio”, dice el estribillo del tema, que habla de una relación que llega a su final y que hizo que la artista no pudiera contener las lágrimas. “Ya no sé si es una relación. Si estamos bien o mal, igual hay discusión. Hoy casamiento, mañana separación. Esta mierda nos lleva a la destrucción...”, estaba cantando la joven cuando el llanto no le permitió seguir adelante.

Obviamente, todos sus seguidores entendieron que esa letra le hacía recordar a su escandalosa separación de Rusher King, luego de que ella misma descubriera que el cantante, cuyo nombre real Thomas Nicolás Tobar, la había engañado con la influencer Agustina Kogan. El joven, por su parte, había acudido a sus redes sociales para aclarar que ese hecho había ocurrido durante un impasse de la pareja. Sin embargo, Becerra fue terminante desde su cuenta de Twitter. “Que bien te sale hacerte el pobrecito y mentir”, “Hijo de re mil puta, me acabas de cagar la autoestima”, “Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie wacho” y “Gil de mierda, pedazo de garca”, fueron algunas de las frases que le dedicó al autor de la canción Loba.

“¡No te merece!”, “No llores!”, “¡Vamos María!”, fueron algunas de las frases de aliento que los fanáticos le dirigieron a la cantante, antes de empezar a corear su nombre. Finalmente, ella logró reponerse para seguir adelante con el tan esperado show que incluyó éxitos como Acaramelao, Wow wow, Miénteme y Mi debilidad.

