El manager de L-Gante habló de la supuesta detención del músico: “Son discusiones que pasan en los barrios”

En Secretos Verdaderos, Maxi El Brother, manager de L-Gante, habló del confuso episodio que vivió el músico (América)

En las últimas horas, L-Gante nuevamente se vio involucrado en un hecho extra musical. Durante la jornada del sábado, circuló la versión que el referente de la cumbia 420 había sido denunciado por portación de armas de fuego y se encontraba detenido. Desde el entorno del músico negaron la afirmación. Primero fue el propio Elián Valenzuela, tal el nombre del cantante, que se filmó en su casa con cara de sorprendido mientras escuchaba la noticia de su supuesta detención. Y luego, el que habló fue su representante, para dar por finalizado el asunto.

Maxi “El Brother”, como se conoce al manager de L-Gante, habló con Luis Ventura en Secretos Verdaderos y fue contundente respecto a las versiones que circularon en torno a su representado. “Lo viven denunciando, es gente que busca fama. La gente por que lo nombren en un titular o en una red social hacen cualquier cosa”, afirmó el joven, que consultado por el conductor, dio su versión de los hechos.

“Fue gente que se conoce del barrio Bicentenario de General Rodríguez. Son discusiones que pasan en los barrios”, relató Maxi, que confirmó la presencia de L-Gante en la discusión pero supo precisar si hubo armas de fuego. “Dicen que hubo un disparo. Yo la verdad ni vi un arma ni escuché disparos. Pero había muchos gritos de chicas, motos que pasan, como en todos los barrios”, detalló.

"Regresé", la colaboración de L-Gante con el colombiano Sebastián Yatra

“¿En la discusión L-Gante era un protagonista o era un testigo?”; preguntó Ventura . “L-Gante se metió en la discusión, porque es uno de los referentes del barrio y estaban discutiendo”, justificó el manager. Y consultado sobre la versión de que al arribar la policía el músico ya no estaba en el lugar, respondió: “Esto fue a dos casas de la casa de Elián, que todo el mundo sabe, han ido a hacer informes. Estábamos todos en la casa”.

Cuando el periodista de América lo consultó, sobre el estado del músico, el manager respondió que estaba con su familia Y vinculó esta situación con el reciente caso de Tamara Báez, la pareja de L-Gante y madre de su hija Jamaica, quien denunció que le hackearon la cuenta de Instagram. “Está todo apuntado a los chicos, a Elián, a Tamara. Están en el ojo del huracán y todos apuntando contra ellos”, aseguró. Y también desestimó los trascendidos sobre las extravagancias de L-Gante para asistir a un concierto:

L-Gante rodeado por sus fanáticos en los festejos de Año Nuevo

“Fue culpa mía por darle la oportunidad a un productor nuevo, que no está acostumbrado a hacer eventos y quizás no le dio. Nosotros nunca lo suspendimos”, reconoció, y agregó que la fecha se bajó por una cuestión técnica con un auricular. “Elián pidió una botella de whisky, para invitar a los colegas que lo van a ver. ¿Eso es extravagante? Ouna Play Station y una televisión para antes de salir a tocar”, cerró.

Días atrás, Tamara había sido víctima de un delito cibernético al que hizo referencia Maxi en la entrevista. Luego de haber superado el millón de seguidores en su cuenta de Instagram, la mamá de Jamaica fue hackeada, le borraron todas las fotos que había publicado en su feed y ya no pudo volver a loguearse. Para dar aviso, decidió crearse un nuevo usuario en esa red social. Y desde allí, publicó una elocuente Instagram Story: “Necesito ayuda, quiero recuperarla”, expresó la joven, que desde entonces solo vio empeorar la cuestión: “Me robaron mi cuenta de Gmail y el Instagram y me dieron de baja el celular... Hasta el WhatsApp se eliminó”, expresó.

