La inesperada revelación de Fede Bal en 100 argentinos dicen: “Es un problema que tengo de niño”

En 100 argentinos dicen, Fede Bal contó que no sabe andar en bicicleta y que es un problema que tiene de chico

Durante la ausencia de Darío Barassi, la producción de 100 argentinos dicen determinó que en lugar de un reemplazo definitivo haya conductores itinerantes. Así, pasaron Dani La Chepi, Manuela Viale y Nazarena Di Serio, hasta que llegó el turno de Fede Bal. El hijo de Santiago y Carmen Barbieri debió postergar su lugar debido a su contagio de coronavirus y en los últimos días pudo debutar en el ciclo de entretenimientos de El Trece.

Entre la impronta de cada conductor y el histrionismo que aportan los participantes, cada respuesta puede abrir una ventana a las experiencias más diversas. Desde las ocurrencias más disparatadas hasta las confesiones más profundas. Y esto último fue lo que ocurrió durante el programa del último viernes.

Todo ocurrió cuando uno de los equipos debía aportar opciones a la consigna de un local para arreglar cosas que termine en “ería”. Nicolás, el capitán, no dudó y arriesgó “bicicletería”. El conductor de inmediato avaló la respuesta. “Sí, sí. Se pinchó la cosa”, interpretó sin demostrar demasiado conocimiento. “La rueda, el piñoncito”, corrigió el participante, dándole pie a Bal para que recuerde su trauma.

“Yo conté el otro día que no sé andar en bici, pero me imagino”, admitió el actor, que se sintió observado por el capitán. “No me mires con esa cara. Tampoco me boludees. No sé andar en bici. Es un problema que tengo de niño que tengo. Hace muchos años”, se explayó Fede, mientras de fondo empezó a sonar una triste melodía de violines. “Tampoco voy a llorar. Yo sé que garpa. No voy a llorar. Basta”, se plantó, y continuó con el juego que lo tendrá como conductor hasta que su lugar sea ocupado por Nati Jota.

En cuanto a Barassi, terminó su participación en diciembre del año pasado y desde entonces no se lo ve en la pantalla de El Trece. En este lapso, el actor se tomó unos días de vacaciones en México con su esposa Lucía Gómez Centurión y su hija Emilia y encaró algunos proyectos laborales. Al regresar de su descanso, se prestó al ida y vuelta con sus seguidores de Instagram. Y allí aclaró algunos tantos respecto a este período alejado del programa.

“Tus vacaciones son muy merecidas, pero por favor volvé, no es lo mismo sin vos”, le escribió un seguidor, y Barassi aprovechó para hablar del tema y filmó un video en modo selfie para responderle : “Me copé con esto de las preguntas, otro día lo hago, pero chicos, quiero aclarar algo porque todo el mundo me dice: ‘Hijo de put... en este país con lo que cuesta el trabajo, no te podés tomar dos meses de vacaciones’”.

“Obvio que no me puedo tomar dos meses de vacaciones, me fui dos semanas nada más, eh”, enfatizó. Además contó que ya está de vuelta en Buenos Aires, abocado a su participación en una nueva ficción para la plataforma Disney Plus: “Yo ya volví a laburar, ya arranqué, nada más que estoy con dos laburos”. Y agregó: “Voy a arrancar con la serie y en el medio voy a seguir avanzando con algunos programas de 100 argentinos dicen”.

“Yo ya estoy acá laburando como soldado, agradecido de que trabajo y siendo un laburante de la vieja escuela. Amo trabajar de lo mío aparte”, sentenció. Segundos después se mantuvo fiel a su humor y lanzó una ironía: “Ay, qué profundo, el Señor trabajo...ah, ¿seguía grabando?”. A fines de diciembre había compartido algunas fotos de la reunión de fin de año que realizó con su equipo, y escribió un emotivo texto de despedida. “La esencia de 100 argentinos dicen somos todos y cada uno de los de la foto (y otros ausentes)”, expresó, agradecido por el apoyo del público desde que debutó como conductor.

