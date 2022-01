Floppy Tesouro le contestó a Cinthia Fernández luego de que la acusara de plagiar su ropa deportiva

Floppy Tesouro y Cinthia Fernández, enfrentadas por un supuesto plagio de ropa deportiva

Esta semana, Cinthia Fernández acusó de plagio a una colega que supuestamente habría copiado un diseño de su cápsula de ropa deportiva. Aunque no la mencionó de manera directa, dio diferentes pistas de manera tal en que se supo que su dardo iba dirigido hacia Floppy Tesouro. Es por eso que la modelo decidió dar su versión de la situación y defenderse ante el ataque de la ex panelista de Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

Fue a través de unos mensajes que difundió Virginia Gallardo en la última emisión de Intrusos (América). “No me gusta confrontar, no es mi estilo, así que no voy a contestarle”, fue lo primero que manifestó Tesouro. Sin embargo, luego aclaró: “Lo que subieron no pertenece a mi cápsula de ropa deportiva. Cuando subo looks con mi ropa deportiva etiqueto a la marca”. El principal argumento de Floppy para zanjar la cuestión es que las prendas deportivas que fueron comparadas con las de la cápsula de Cinthia no eran de su autoría sino de otra marca.

“En mi Instagram aclaro cuando una ropa es de mi cápsula”, se defendió Floppy según lo dicho por Gallardo. Asimismo, aseguró que no iba a hablar más del tema y decidió bajarle el tono a la discusión. “Soy buena compañera, hay lugar para todos. No hay que agredirnos, por lo contrario nos tenemos que apoyar”, cerró con la intención de diferenciarse de la habitual actitud pendenciera de Cinthia.

La ex panelista de LAM dijo que le había copiado uno de sus diseños de su cápsula de indumentaria y la modelo salió a responderle

“Me causa gracia la marca que nos está copiando”, había expresado la mamá de Charis, Bella y Francesca a través de una historia en Instagram. Y luego se preguntó: “¿Es necesario hacer el mismo top que nosotros?”. Junto con la acusación, compartió fotos de ella y de la otra famosa a quien le tapó el rostro, modelando dicha prenda: un top negro con breteles y escote corazón.

Luego ironizó: “Menos mal que a una de las chicas de la cápsula la tengo bloqueada porque hasta hablaba igual que yo, para poder vender”. Al rato, Fernández volvió a las redes: “Me voy a hacer fotos de la cápsula. Me enterré que la que me choreó los modelos también le choreó a otra famosa”.

Cinthia Fernández acusó a una colega de copiar los modelos de su cápsula

Junto con fotos del modelo de ella y del de “la otra famosa” compartió el conocido tema de Shakira, “Dónde están los ladrones” y dijo: “Hice coreos inspirándome de otro país, ¿quién no copia? Pero copia de otro país, no de colegas tan cercanos, que están emprendiendo... Picá más alto, no con una pichi como yo, no se metan en el laburo ajeno”.

“Como Stephy (Demmer) es muy exitosa, hace cosas muy hermosas y vende todo adivinen ¿qué pasó? ¿quién la copió?”, escribió Cinthia acusando a la misma famosa de haber copiado también a la influencer. Y aunque la ex de Matías Defederico quiso preservar el nombre de quien supuestamente le habría copiado los modelos, Vicky Juariu Braier sacó a relucir su enorme habilidad stalker y aprovechó el momento para develar de quién se trataba. La actual participante de Masterchef Celebrity 3 (Telefe) explicó: “Está hablando de esta cantautora, Floppy” , junto con una foto de Florencia Tesouro en la que la ex Gran Hermano luce un top de su colección, idéntico al que Cinthia se adjudica la autoría.

