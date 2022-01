La palabra de Thelma Fardin tras la reanudación del juicio contra Juan Darthés

Thelma Fardin habló sobre el juicio contra Juan Darthés que está llevando adelante la justicia brasileña

Este jueves la justicia brasileña reanudó el juicio contra Juan Darthés, quien está imputado por “estupro agravado” contra Thelma Fardin. Es por eso que en la tarde este viernes, la actriz decidió romper el silencio al respecto, a través de un comunicado que emitió en sus redes sociales.

“El proceso sigue avanzando, muchas veces lamentablemente no tiene los tiempos que desearían mi cuerpo y mi alma, como tantas otras, que no dan más. Pero a diferencia de muchos casos tengo el privilegio de ser oída en sede judicial y así también mis testigos”, comienza el escrito de la ex Patito Feo.

“Agradezco su interés y apoyo, saben que no podré contar absolutamente nada porque debemos respetar el sigilo tal como lo pide el código penal de Brasil para que este proceso, tan desgastante, llegue a buen puerto”, explicó.

En cuanto a las idas y vueltas de la causa, manifestó: “Aunque durante estos tres años intentaron embarrar la cancha una y otra vez de la otra parte, aquí seguimos firmes en el camino que se nos pide a las víctimas de abuso, sentando un precedente histórico en cooperación internacional entre tres países”

El comunicado que Thelma Fardin difundió en sus redes sociales tras la reanudación del juicio a Juan Darthés (Foto: Twitter)

“Gracias por seguir apoyando. Gracias por todos sus testimonios, es imposible encarnar la voz de todas las sobrevivientes, por supuesto. Pero espero seguir haciéndolo de la mejor manera para todas aquellas que sí se sientan representadas”, dijo acerca de los testimonios de apoyo que recibió en las últimas semanas. “Y por sobre todo, seguiré trabajando pase lo que pase para que este mundo sea un lugar más justo para todas las que vienen”, cerró Thelma.

Por estos días, el colectivo de Actrices Argentinas que acompañan a Fardin desde el día en que denunció públicamente al actor precisó a través de un comunicado que hoy declararán “el acusado y su esposa”.

Según Martín Arias Duval, abogado de Fardin, “después de las declaraciones de los testigos, estimamos que se producirá la de Darthés, que hasta el momento no ha hablado sobre los hechos ocurridos en Nicaragua”, y recordó que “la justicia (de Brasil) dispuso el sigilo (secreto) del caso, por lo que no tenemos muchas certezas”.

"Seguiré trabajando pase lo que pase para que este mundo sea un lugar más justo para todas las que vienen”, aseguró Thelma Fardin en su comunicado

En este sentido, Arias Duval precisó que “en una primera instancia” tanto él como su representada estaban “autorizados a presenciar” todo el proceso, pero que el abogado del actor de 57 años presentó un recurso para que no puedan hacerlo y “el juez lo aceptó. Supongo que para evitar que después la defensa presente alguna objeción al respecto”.

Una vez finalizada la etapa de declaraciones, que según el letrado que representa a la actriz de 29 años, puede extenderse más de lo previsto, será el juez de la causa, Ali Mazloum, quien determine cómo continúa el proceso judicial. “Según el ordenamiento procesal penal brasileño, se le puede dar un plazo a las partes (fiscalía y defensa de Darthés) para preparar sus alegatos y puede disponer que los mismos se produzcan de manera escrita o verbal en una nueva audiencia”, explicó el representante de Fardin.

Darthés enfrenta una pena máxima de 12 años de prisión por el delito de “estupro agravado”, según la legislación brasileña, lo que corresponde a la carátula de “abuso sexual con acceso carnal”, precisó el abogado, y agregó que no creen “que demore mucho la sentencia, al menos no en una primera instancia”.

