El Tucu López compartió la tierna carta que le escribieron los hijos de Sabrina Rojas

Sabrina Rojas junto a sus hijos y El Tucu López

Hicieron pública su relación a principios de septiembre pasado. Y desde entonces, dejaron de ocultarse. Hasta entonces, elegían compartir su amor puertas adentro, hasta tanto quisieran hablarlo en los medios. Por caso, ahora conducen un programa y son una de las parejas favoritas.

Sabrina Rojas y el Tucu López se conocieron cuando ella fue con un grupo de amigas a ver Sex, la obra teatral que por ese entonces encabezaba el actor. La química fue inmediata, tuvieron su primera cita y el resto es historia. Luciano Castro, exmarido de la actriz, no se sorprendió cuando la prensa lo fue a buscar para saber cuál había sido su reacción porque él ya lo sabía: es que su exesposa se lo había comunicado antes de que se hiciera pública la noticia ya que no quería que se enterara de ese modo.

Además, ellos dos tienen una excelente relación desde que se separaron. Ambos aseguraron que fue en buenos términos y que seguirán siendo una familia por el bien de sus hijos: Esperanza (8) y Fausto (7). Por caso, han salido a comer junto a sus actuales parejas: Sabrina Rojas y el Tucu López, y Luciano Castro con Flor Vigna.

Sabrina Rojas pasó las fiestas junto a Flor Vigna

La relación es tan buena que más de una vez Sabrina Rojas posó junto a su actual y su ex

“No los conozco a los chicos todavía. Estamos hablando para conocerlos, en algún momento va a suceder”, decía el conductor en octubre pasado cuando fue consultado sobre el vínculo con los hijos de Sabrina Rojas y Luciano Castro. Poco tiempo después, la actriz se encargó de que su novio y sus hijos se vieran. Todo fluyó de manera normal, tal como ellos esperaban.

Y la relación es tan buena que el Tucu los invitó a su casa, la misma a la que se mudó con la ayuda de Sabrina Rojas, quien le buscó nuevo hogar, y también aportó en la decoración. Allí disfrutaron de una entretenida tarde de juegos. Cuando regresaron con su madre, los niños decidieron escribirle una carta de agradecimiento. Y fue el propio conductor de Es por ahí Verano -junto a Julieta Prandi, por América-, el que la compartió en sus redes sociales.

“Gracias, Tucu por invitarnos a tu casa, por cuidarnos y por ser tan divertido. ¡Te queremos mucho!”, se lee en el mensaje que escribieron de puño y letra los niños, y que lleva la firma de “Espe, Fausto y Sabri”. López le tomó una foto y la publicó en su Instagram -red social en la que tiene medio millón de seguidores- junto al emoji de un corazón.

La carta de los hijos de Sabrina Rojas al Tucu López

Semanas después de haber dicho que pronto conocería a Fausto y Esperanza, el conductor de Emparejados -junto con su novia, Sabrina Rojas, los domingos por América- había publicado por primera vez una foto de una jornada que disfrutó junto a los niños. En aquella imagen -posteada en noviembre pasado-, se veía a los cuatro con trajes acordes para jugar con pintura y aerosol. “Este equipo”, escribió el actor y agregó un corazón junto a la postal que cosechó más de 20 mil “me gusta”.

De un tiempo a esta parte -y desde que blanqueó su relación con Sabrina Rojas-, el Tucu López levantó su perfil mediático. Por caso, cuando estuvo en pareja con Jimena Barón no hizo ninguna declaración pública, y tampoco le gustaba hablar de su vida privada. “¿Te hizo un click u odiás hacer este móvil?”, le preguntaron durante una nota en Implacables, por El Nueve. “No, nada que ver. Sino, no lo haría. Nunca fui reticente con los medios, sino que no es mucho mi palo, me quedo sin saber qué contestar. A veces escucho cosas que no son verdad y me enojo, después me sacan un titular. Pero ustedes han sido muy geniales conmigo, así que acá estoy”, contestó López que hoy es figura de América: está al frente de Emparejados y Es por ahí Verano.

SEGUIR LEYENDO: