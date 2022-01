Moria Casán ninguneó a Susana Giménez: “Nunca vi su programa”

Moria Casán ninguneó a Susana Giménez

Nuevo round entre Moria Casán y Susana Giménez. Aunque compartieron espacio de trabajo y siempre que se cruzan hay una cordialidad rayana a la amistad, cada tanto se tiran dardos. La conductora Moria es Moria (El Nueve) se encargó de criticar a su colega a propósito de un comentario de Soledad Silveyra, a quien estaba entrevistando en su programa.

“La señorita Julia, que es algo que siempre comenta Susana Giménez, a quien le mandamos un beso...”, dijo Solita. “Ah, no sé, nunca la vi a Susana Giménez”, la interrumpió La One. “¿Nunca la viste?”, le preguntó Silveyra con una risa nerviosa. “Nunca vi el programa. Fui a su programa pero nunca la vi, te juro. Parece raro, pero nunca la vi”, aclaró Moria. “Es terrible, es terrible”, acotó Silveyra mientras seguía riéndose. “Fui a su programa un montón de veces, pero juro por mi nieto que nunca vi el programa de ella”, insistió la mamá de Sofía Gala Castiglione

“Bueno, no importa, pero sabés quién es Susana Giménez”, le replicó la actriz. “¿Cómo no voy a saber quién es Susana Giménez? Trabajé con ella dos años... La que no sabe quién soy es ella porque cada vez que voy a su programa me lee: ‘Con ustedes Moria Casán’”, describió Moria con sorna. “Bueno Susana, yo no tengo nada que ver con esto, yo aprovecho para mandarte un beso”, dijo Solita, intentando despegarse de los dichos de Moria. “Bueno, mamita, empiezo con mi lengua karateca y te mando una Argenzuela”, ironizó Moria haciendo referencia a los dichos que Giménez hizo el año pasado, acerca cómo ella ve actualmente al país.

“No, de verdad, he ido a su programa y me lee, ¿no es too much? Yo creo que me hace como una cosa de humor, o ninguneo, pero bueno... Lo que te quiero decir, te juro, que nunca vi el programa porque no me gustan los programas de juego. Además, siempre estoy en el teatro, no tengo tiempo, trabajo mucho”, se justificó Moria.

"He ido a su programa y me lee, ¿no es too much?", le dijo Moria Casán a Soledad Silveyra con respecto a Susana Giménez

“Una amiga es la que te llama si te pasa algo, una amiga es la que se preocupa o se ocupa de vos. Sin ser amiga mía, la señora Mirtha Legrand estuvo muy preocupada cuando yo estuve en la cárcel de Paraguay...”, dijo Moria hace un tiempo para aclarar que nunca fue amiga de Susana. “No hay nada que me interese menos que hablar de ella, porque siempre hace lo mismo y no tiene ninguna novedad. No es una mujer con riqueza, para sacarle cosas divertidas, el único que se las saca es Antonio Gasalla, porque le pagan”, agregó.

Otro de los dardos recientes que Moria le disparó a Susana fue tras su entrevista con Wanda Nara en París: “No hay nada que me importe menos... No tengo el morbo de ver relaciones rotas y de consumir todo lo que le gusta a la gente. A la gente le encanta ver las vidas ajenas y distraerse de sus propias vidas, les encantan ver la vida rota. Se enteró todo el país y no voy a dejar de enterarme, pero no me interesa demasiado”, disparó la conductora de El Nueve. Y en esa oportunidad, volvió a reiterar: “Argenzuela, oxigenada. Argensu que vive en Punta Argent... Nunca fuimos amigas, siempre fuimos compañeras de trabajo. Yo no tengo amigas mujeres, salvo dos o tres y en el ambiente pocas”, cerró Moria, marcando diferencias entre las divas.

