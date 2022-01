Con Florencia Bas y amigos, Ricardo Darín disfruta de la playa en Punta del Este

Ricardo Darín disfruta de las tardes de playa en José Ignacio (Fotos: RS Fotos / Teleshow)

Llegó el verano a pleno y, con él, el merecido descanso después de un año intenso para todos aquellos que pueden tomarse unas vacaciones lejos de su ciudad de residencia. Es el caso de Ricardo Darín, quien después de un 2021 cargado de actividades laborales -entre ellas, la grabación de la película Argentina, 1985, un thriller basado en hechos reales que contará las claves del Juicio a las Juntas Militares, con la dirección de Santiago Mitre- se fue a pasar unos días al Uruguay.

Más precisamente, el actor se encuentra alojado en el country Pinar del Faro, en José Ignacio, el distrito más paquete de Punta del Este. Se trata del mismo barrio cerrado en el que, también, descansan Adrián Suar, Mariana Fabbiani y Sergio El Kun Agüero, entre otras celebridades.

Ricardo Darín pasa sus vacaciones en José Ignacio acompañado de su mujer Florencia Bas

En compañía de su mujer, Florencia Bas, y otros amigos, Darín suele disfrutar de la playa Brava de José Ignacio en las últimas horas de la tarde, cuando el sol entrega sus últimos rayos. Algo habitual en Darín en estas vacaciones, además, es su gesto serio y de pocos amigos al sentir el click de las cámaras de los paparazzi que merodean la zona.

Ricardo Darín disfruta de la playa Brava en José Ignacio a últimas horas de la tarde

En los últimos días de diciembre, Darín reapareció en la pantalla de El Trece como uno de los invitados al ciclo La noche de Mirtha Legrand. Fue una emisión muy emotiva ya que marcó el regreso de Chiquita a su programa tras cuatro meses de su última aparición televisiva. La conductora también compartió la mesa con su nieta, Juana Viale (quien se encargó de reemplazarla durante todo este 2021); el cantante Diego Torres; el conductor de 100 argentinos dicen, Darío Barassi; y Jey Mammon, que este año tuvo su éxito con el ciclo Los Mammones.

Tras finalizar la grabación del programa, el protagonista de la película El secreto de sus ojos habló con varios periodistas sobre su participación en este especial. “La pasé genial, Mirtha es increíble, fantástica, extraordinaria. Empezó, según dijo ella, un poquito nerviosa, es lógico. Y terminó feliz. Tenía la incertidumbre de cómo es volver. Parece que la pasó bien y todos ayudaron a que eso suceda”, dijo en el móvil de Los ángeles de la mañana.

Ricardo Darín está descansando en Pinar del Faro, en José Ignacio, mismo barrio cerrado en el que, también, veranean Adrián Suar, Mariana Fabbiani y Sergio El Kun Agüero

“Estoy contento de haber sido invitado como todos los chicos que estuvieron en la mesa dijeron. Acompañarla en este momento, más allá del afecto que uno pueda sentir por ella, en mi caso particular, es una agradecimiento eterno por todas las veces que nos hizo la gamba toda vez que uno necesito promocionar y contar algo, ella siempre estuvo dispuesta”, explicó Darín.

Entre las múltiples actividades de Ricardo Darín en el 2021, se destacó la filmación de la película "Argentina, 1985", dirigida por Santiago Mitre (Fotos: RS Fotos / Teleshow)

El clima se puso tenso cuando uno de los cronistas de América le preguntó: “¿Cómo vivís este momento tan particular de la Argentina, de la economía, de la pandemia?”. Ricardo se puso serio y en tono irónico le respondió: “No, no, no la vivo”. De esta manera, evadió la consulta y otro periodista le cambió de tema y le preguntó sobre su salud, ya que se había generado preocupación por su ausencia en la entrega de los premios Konex: “Estoy muy bien, no tuve nada, era una tontería, una cosa de los ojos”.

SEGUIR LEYENDO: