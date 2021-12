Jairo se recupera en su casa luego de ser internado por una leve neumonía

Jairo tuvo que reprogramar los conciertos que tenían pautados en el país

Este martes, la salud de Jairo preocupó a todos cuando se conoció la noticia de que fue internado en la Fundación Favaloro por una leve neumonía y, por tal motivo, debió suspender su gira. Según pudo saber Teleshow, las primeras alertas surgieron el viernes 10 de diciembre, cuando el músico se presentó en la localidad santafesina de Armstrong en un encuentro para conmemorar un nuevo aniversario de la vuelta de la democracia. Allí presentó los primeros malestares en su salud, que se manifestaron en accesos de tos y una afonía. Luego presentó las primeras líneas de fiebre, que derivaron en su internación el día lunes.

Lo cierto es que, afortunadamente, este miércoles el cantante de 72 años fue dado de alta y se encuentra en su casa, en donde está recuperándose tras su cuadro de salud. En el día de ayer, y a través de su cuenta de Facebook, se anunció que se reprogramarán los conciertos que el artista iba a brindar en San Juan, Mendoza, San Luis y Río Cuarto, en el marco de la celebración de sus 50 años con la música. “Próximamente comunicaremos las nuevas fechas para las cuales las entradas adquiridas conservan validez. Lamentamos cualquier inconveniente que pueda generar esta decisión, sabiendo que será comprendida y acompañada. ¡Muchas gracias siempre!”, dice el comunicado.

Por estos días, Jairo recibió la visita de Iván, Mario y Lucía, sus tres hijos que residen en España, por lo que la cuenta de afecto para su recuperación está garantizada, aunque de momento no pueda tener contacto con sus nietos debido a la contagiosidad del virus.

Jairo recibió la visita de sus tres hijos que viven en España

En medio de su vuelta a los escenarios tras la pausa impuesta por la pandemia, Jairo sufrió un golpe fuerte con la muerte de su esposa, ocurrida el 28 de julio pasado. “Con infinito dolor comunico el fallecimiento de Teresa Sainz de los Terreros, mi amada esposa y madre de mis hijos. Agradecemos los mensajes de cariño. Hoy rogamos por su descanso en paz tras años de lucha conmovedora y desigual contra la enfermedad. Gracias por el respeto”, escribió el artista en sus redes sociales comunicando la noticia.

Y en noviembre, había recordado en una entrevista cómo fue despedirse de la madre de sus hijos. “Ella estaba enferma hacía diez años con patologías tremendas, una más tremenda que la otra. Y aguantaba, soportaba y salía adelante. Era muy fuerte mental y psicológicamente. La animaba, yo creo, el amor que tenía con los hijos. Tenía una personalidad muy fuerte”, relató el intérprete en diálogo con Viviana con vos, por A24. Y había dado detalles de cómo fue el preciso instante de la muerte de su esposa. “Cuando se murió estábamos los dos solos. Estaba un enfermero. Yo vi que no despertaba y empezaban a bajar los números. El enfermero dijo: ‘Ya está’. Yo dije: ‘¿Cómo que ya está?’. Te rebelás con eso, no querés entender eso. No se despertó más. Pasaron tres meses y medio”, recordó en esa ocasión.

En ese momento, Viviana Canosa, conductora del ciclo, le preguntó de dónde sacaba la fuerza para seguir adelante. Y Jairo respondió: “Fundamentalmente, de su fortaleza en los años que le tocaron vivir tan desastrosos. Creo que eso anima a cualquiera. Porque si ella fue capaz de soportar todo eso, ¿cómo no voy a poder soportar yo algo así?”





