Las curiosas fotos que eligió Benjamín Vicuña para ilustrar su cumpleaños

“Tomo vino porque ninguna gran historia comenzó con una ensalada”, fue la frase de Charles Bukowski que junto con un vitraux y una araña eligió fotografiar Benjamín Vicuña en el día de su cumpleaños y en uno de sus posteos, con más imágenes, escribió una reflexión.

“En el anticuario de mi vida. Entre planeadores, terremotos y con la cordillera como telón de fondo. Cumplo 43 años y hoy soy un hombre nuevo y no hablo del de Trotski. Me encuentro conmigo. Sigo buscando las mismas respuestas”, comenzó escribiendo el actor chileno recientemente separado de la China Suárez, con quien tuvo a Magnolia y a Amancio.

Luego, ya que sus palabras estaban acompañadas de una foto de él en la niñez, agregó: “La infancia es fundamental pero no es todo, marca pero no define. Hoy camino sin miedo a la muerte, en los bosques más bellos y respiro profundo el futuro. Hoy soy lo que quiero ser, lo que puedo ser. Gracias vida por enseñarme a palos lo que es vivir, por cada paso que di en las direcciones más extrañas y que hoy me conforman en esto”.

“Gracias al amor en todas sus formas, motor esencial de nuestra existencia. Gracias por no perder la fe, aunque ganas no faltaron. Vamos por un segundo tiempo con más herramientas para ser feliz y con mis hijos que me llenan el alma y orientan cada segundo. La vida y sus obstáculos que no son más que una escalera al cielo”, agregó quien también es papá de Blanca (fallecida en el 2012), Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Pampita.

En apenas una hora el posteo del actor obtuvo más de 40 mil “Me gusta” y miles de comentarios de conocidos y seguidores que le deseaban un feliz cumpleaños y remarcaban la certeza de sus palabras, que estaban acompañadas además por una foto de viejos teléfonos a disco y de un local de venta de posters de discos y de películas.

En las últimas semanas se dijo que el ex Argentina, tierra de amor y venganza no la estaría pasando bien tras la separación de la ex Casi Ángeles y con el escándalo que ella protagonizó con Wanda Nara y Mauro. “Resulta que esta semana yo supe que el guión de la teleserie no estaba planteado así. Pero Benjamín empezó a caer en una depresión, en una situación de tanta tensión con lo que le estaba pasando con la China Suárez, que él habla con los ejecutivos del canal y les dice: ´Necesito que maten a mi personaje porque yo no doy más´. Hoy día está muy triste, añorando la familia”, explicó la periodista chilena Mariela Sotomayor a El Show de los Escandalones.

Actualmente, entre otros proyectos se encuentra grabando El primero de nosotros, la tira de Telefe que protagonizará con Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes. “Son muchos los años en este misterioso mundo de la interpretación y sigo asombrado como el primer día”, añadió con gratitud al mundo de las tablas.

“En este oficio del actor, se aprende hasta el último día. Se aprende de compañeros, técnicos, directores y personajes que te susurran al oído qué camino y elección tomar. Son muchos los años en este misterioso mundo de la interpretación y sigo asombrado como el primer día”, había reflexionado en sus redes sociales respecto a su profesión.

“‘Acción’ y el tiempo se relativiza. ‘Acción’ y tus penas descansan en el camarín. ‘Acción’ y puedes tener el coraje que nunca tuviste mirar a los ojos y exigir una verdad”, escribió Vicuña. Un verdadero manifiesto de agradecimiento a la profesión, pero con un trasfondo que no tardó en develar. Porque como cierre sumó unas palabras que pueden relacionarse con su reciente ruptura amorosa: “Amo mi profesión. El teatro cura y la ficción hace mundos más bellos. Es el amor de vida. Este no se apaga”.

