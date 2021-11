Martín Bossi volvió a los escenarios en el 120° aniversario del Keren Kayemet

Martín Bossi en el evento anual del Keren Kayemet (Fotos: RS Fotos)

Este jueves por la noche en el Teatro Coliseo se celebró el evento anual del Keren Kayemet, en coincidencia con su 120° aniversario. Y a diferencia de otros años, en donde se invitaba a aristas israelíes, este año el número central estuvo a cargo de Martín Bossi.

Así, el humorista volvió a los escenarios después de la pandemia y estuvo acompañado por una banda compuesta por un tecladista, un baterista, un saxofonista (que también tocó el piano y la guitarra), un bajista y un guitarrista. El show fue muy musical, al estilo de Bossi, con intermedios standuperos.

Martín Bossi, en plan showman, comenzó su show cantando canciones clásicas del rock argentino de los 80s

“Quiero agradecer a Dios por este encuentro tan esperado por mi. Estaba esperando por ver a un publico real y son ustedes. ¡Salud!”, exclamó Bossi al salir al escenario, luego de la presentación hecha por Hernán Hilu, presidente de KKL Argentina. “Estuvimos casi un año sin vernos, así que basta de formalidades.... ¡Rocanrol!”, gritó el humorista para darle rienda suelta a un medley de clásicos ochentosos del rock argentino: “En mi garage” (Virus), “No me dejan salir” (Charly García) y “Juegos de seduccion” (Soda Stereo) fueron hilados por la voz de Bossi en plan showman, totalmente entregado al canto y al baile como si fuera la última vez.

“Me llamo Martín Bossineski, nací en Ra’anana, soy la primera persona que no flotó en el Mar Muerto y por eso me devolvieron a la Argentina...”, bromeó Bossi después de la música y buscando complicidad con el público de la función. Así, cantó en repetidas oportunidades el “Hava Nagila” y mezcló datos históricos a piaccere para la delicia del público: “KKL desarrolló la vacuna contra el covid, ¿no? A mí me dijeron eso...”, tiró y despertó las carcajadas de la platea.

“Me llamo Martín Bossineski, nací en Ra’anana, soy la primera persona que no flotó en el Mar Muerto y por eso me devolvieron a la Argentina...”, bromeó Martín Bossi

En los momentos de stand-up, el tópico central fue la pandemia y el confinamiento. “Ocho meses solo, chicos. ¡Ocho meses! Lo mal que la pasé en pandemia... Ocho meses sin nada, tuve sueños eróticos hasta con Ginés González García... ¡Hasta con el lavarropas me calenté!”, declaró. “Voy a hacer una catarsis colectiva: he llegado a asistir a reuniones de solos y solas pero por Zoom. ¿Hay algo más patético que el Zoom? Lo odio, lo odio...”, contó el humorista como preludio para hablar del sexting en pandemia.

En ese punto, se permitió imaginar cómo sería Juan Román Riquelme o Lionel Messi a la hora del sexteo, dándole rienda a las imitaciones que tan bien le salen. “No me resigno a vivir esta vida de filtros y likes. El corazón no puede ser digitalizado: el amor tiene que ser presencial”, aseguró ante una ovación que le daba la razón.

“No me resigno a vivir esta vida de filtros y likes. El corazón no puede ser digitalizado: el amor tiene que ser presencial”, dijo Martín Bossi

Después llegó otro momento muy musical, con Bossi al piano y en voz para interpretar “Como mirarte’, de Sebastián Yatra. Ese fue el preludio para un versus entre canciones románticas de otras generaciones contra las actuales, siempre imitando a los cantantes originales. Así, opuso la metáfora al sexo oral existente en el estribillo de “Burbujas de amor” (Juan Luis Guerra) a los versos más guarros de “Safaera” (Bad Bunny). O la poesía de corazón roto en “Me estás atrapando otra vez” (Los Rodríguez) contra la alegórica “Felices los cuatro” (Maluma). O la ternura de cantarle a una mujer con “nombre propio” como “Noelia” (Nino Bravo) contra el escrache de “Mabel” (Los Pibes Chorros).

También se animó a mezclar a Julio Iglesias cantando una canción de Camilo. O a Joaquín Sabina emprendiendo una de L-Gante, para el delirio del público. “Gracias por rescatarme, nunca pensé que iba a volver a actuar”, dijo un Bossi muy emocionado, quien terminó el show con una emotiva versión de “Algún lugar encontraré” (Andrés Calamaro).

Martín Bossi junto a las autoridades de KKL Argentina (Fotos: RS Fotos)

Junto a Galit Ronen, embajadora de Israel en Argentina, Hilú le entregó una placa a Bossi y le dijo: “Plantamos 18 arboles en Israel a nombre tuyo”, ante el aplauso del público. El humorista recibió con emoción el honor y pidió que todos se queden en el escenario para “bailar una cumbia”. Y se despidió con una versión de “Se me ha perdido un corazón”, de Gilda.

El Keren Kayemet LeIsrael (KKL) fue fundado en 1901 en el marco del Quinto Congreso Sionista en Basilea. El objetivo inicial fue el de adquirir tierras como paso fundamental para el retorno del Pueblo Judío a su tierra ancestral. Hace más de 120 años que trabajan desarrollando el suelo para un futuro sustentable, apoyando el sionismo y la educación ambiental, fortaleciendo los lazos entre el pueblo judío y su tierra, respondiendo a las necesidades del país y preservando nuestro legado natural y cultural.

SEGUIR LEYENDO: