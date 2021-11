Los fuertes tweets de Luciana Salazar tras conocer los resultados de las elecciones legislativas

Luciana Salazar lanzó picantes mensajes luego de las elecciones

Este domingo se realizaron las elecciones legislativas en todo el país y, si bien algunos famosos solo se limitaron a ser fotografiados al momento de emitir su voto, otros también decidieron expresarse a través de sus redes sociales, sin ningún tipo de filtro a la hora de dar sus opiniones políticas. Y una de ellas fue Luciana Salazar, quién utilizó su cuenta de Twitter para dejar fuertes mensajes.

“Ojala que esta elección sea una oportunidad de renovación, dejar atrás las formulas que fracasaron tantas veces y empezar a elegir representantes que apuesten en serio por la educación, la cultura, el trabajo y por mejorarle la vida a la gente con políticas innovadoras”, fue el primer tweet que compartió cuando todavía no se habían conocido los resultados, que arrojaron como ganador a nivel nacional a la fuera opositora Juntos por el Cambio con el 41,88% de los votos,

Luciana Salazar no tuvo filtro a la hora de hablar de las elecciones

Luego, cuando se dieron a conocer los primeros “boca de urna”, la modelo disparó contra una de las agrupaciones militantes que apoya al oficialismo. “Me cuentan que La Cámpora opera con sus periodistas para adjudicarse el triunfo”, señaló. Y agregó: “En cambio los intendentes dicen que ellos fueron quienes dieron vuelta la elección”.

Luciana Salazar no tuvo filtro a la hora de hablar de las elecciones

Luciana Salazar no tuvo filtro a la hora de hablar de las elecciones

Ya con una tendencia consolidada en las urnas a favor de la oposición, aseguró: “La Cámpora ya plantea cambio en el Gabinete”. Por último, criticó con dureza algunos de los discursos que escuchó por parte de referentes del Gobierno. “Escuchás algunos discursos en cierto bunker perdedor y parece que acá no festeja el que no quiere. Esperemos que la dosis de irrealidad termine esta noche. Perder es malo, pero no aprender de la derrota es fatal”, escribió sin filtro.

Luciana Salazar no tuvo filtro a la hora de hablar de las elecciones

Luciana Salazar no tuvo filtro a la hora de hablar de las elecciones

Sin embargo, no fue la única de las celebridades argentinas que se manifestaron sobre el proceso electoral. En la verdea de enfrente, Pablo Echarri, que siempre mostró su afinidad con el kirchnerismo, también utilizó la red social del pajarito. “¿Y el peronismo? Vivo. Siempre”, destacó. En el final agregó el emoji de la V de victoria. A pesar de la derrota en la provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos logró su victoria en el conurbano bonaerense, donde recuperó votos perdidos en las PASO, y quizás eso fue lo que motivó el tweet del actor.

Por otra parte, su colega Eugenia Tobal también uso Twitter para expresarse a favor del economista Javier Milei, uno de los grandes ganadores que obtuvo más del 17% de los votos en su primera participación en unos comicios. “Milei es un Rockstar”, escribió la actriz y conductora. De manera inmediata, comenzó a recibir críticas por su opinión. “Milei es un fascista peligroso para la sociedad, no es un rockstar”, le respondió una persona. “Pero Eugenia, en el acto de Milei hay banderas nazis y vos pidiendo divertirse. Te patina el embrague y se te rompió la bomba de agua, hermana”, le dijo otra persona.

Al ver los mensajes negativos, decidió borrar el tuit, pero siguieron los cuestionamientos. “Armás en el escenario, banderas nazis, negacionismo, ¡¡¡¡re divertido!!!”. Un poco cansada de las críticas, Tobal hizo una aclaración en la red social: “No me interesa ni hablar ni pelear por política. No lo hice nunca ni lo haré. Lamento que, atreverse a divertirse con algunos comentarios haga que se se vuelva todo tan agresivo”.

SEGUIR LEYENDO: