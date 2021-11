Darío Barassi reveló el particular motivo por el que viajó solo a Nueva York

Darío Barassi

Hace un par de días, Darío Barassi comenzó a subir a su cuenta de Instagram algunas postales de su escapada a Nueva York. Y ahí se lo pudo ver feliz disfrutando de los paisajes otoñales de esa ciudad estadounidense, de sus teatros y de sus comidas. Sin embargo, a muchos de sus seguidores les llamó la atención no sólo que el conductor de 100 argentinos dicen hubiera viajado repentinamente, sino también que lo hubiera hecho sin la compañía de su esposa, Luli Gómez Centurión, y de su hija Emilia.

Por ese motivo, el actor decidió escribir un mensaje para tratar de explicar la situación. “¿A que vine? Me pregunta mucho la gente y no sé qué carajo contestar. ¿A qué viniste gordo? ¿Placer? Obvio un poco sí, pero son 22 hs. de vuelo y me quedo 3 días no más, así que no sería la respuesta correcta. ¿Trabajo? Yyyy no mientas vaqui...”, comenzó diciendo Barassi.

El posteo de Darío Barassi

Y luego continuó: “Cierto es que vine a ver una obra puntual para hacer allá. Pero la podía ver en YouTube y listo. ¿Regalo de cumple? Sí, en parte sí, pero también ligué auriculares, gafas y quesos y vinos y gins y libros...Así que tampoco”.

Finalmente y tratando de llega a una respuesta que ni él mismo tenía, Barassi se sinceró. “¿Y entonces? No sé. Lo necesitaba. Hice chinos con el trabajo y con mi familia y me vine. Agradecido tanto con mi laburo como con mi mujer que es la uno y se acomodó para bancar esta escapada. Necesitaba resetear un poco la máquina. Frenar un poco, agradecer, valorizar, refrescar, proyectar, caminar escuchando música, comer, ver teatro/bandas/museos y dormir un rato también”, reveló.

Y, quizá consciente de que su explicación no terminaba de ser demasiado clara para nadie, el actor concluyó con una reflexión: “No sé a qué vine. Pero vine y no me equivoqué. Menos respuestas y más impulsos a veces”.

La foto que publicó Darío Barassi junto a su esposa y su hija

Cabe recordar que, a poco de haber emprendido su viaje, Barassi había compartido una imagen junto a su esposa y su hija en un puerto y, junto a ella, había aprovechado para habar de su familia. “Enamorado de las dos a otro nivel. Ya las extraño”, puso junto a unos corazones. Y luego se tomó un momento para recordar las circunstancias en las que habían tomado esta foto.

“Mi hija acá decía que yo me parecía a un lobo marino. Mi mujer no la corregía. Yo me reía. Es eso. Está ahí la cuestión. El abrazo. La risa. El momento. La unión”, dijo el actor en tono melancólico. Y enseguida aclaró: “Me tomé un champagncito...Mejor dejo el celu”.

Hace diez días, Barassi cumplió 38 años y lo festejó a lo grande en su programa de ElTrece. El conductor recibió a pura alegría la torta sanjuanina que le prepararon y contó con la visita de dos familias, como ocurre en cada emisión, solo que esta vez a mitad del ciclo fueron sus propios familiares los que ingresaron al estudio. Tampoco faltaron los momentos de baile y los clásicos chistes entre el conductor y la producción. Sin embargo, el instante más emotivo tuvo lugar cuando vio entrar a su hija de 2 años y a su esposa. “Es el mejor día de mi vida”, dijo emocionado.

