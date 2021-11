Jimena Barón sufrió un fuerte accidente en un restaurant: “El mozo ni me preguntó cómo estaba”

Esta semana, Jimena Barón fue parte de una divertida cena que organizaron algunos de los miembros del jurado de La Academia de ShowMatch (El Trece). Pero no fue todo risas para la también cantante: en un momento de la noche sufrió un fuerte accidente.

La autora e intérprete de “La Cobra” siempre se muestra muy cercana y cómplice con sus seguidores en sus distintas redes sociales. Así fue que en Twitter relató la fuerte caída ocurrida en el restaurante.

“Anoche me caí en el medio de un restaurante, crucé rápido una pierna y levanté las manos tipo gimnasia artística. El mozo ni me preguntó cómo estaba. Me dijo: ¡QUÉ ARTISTA!’. Y siguió”, escribió Barón.

Pese a su caída con gracia, Jimena también admitió que sufrió mucho dolor. “Estuve bien se ve, porque en realidad me hice cajeta”, describió sin ningún tipo de filtros, muy fiel a su estilo.

Jimena Barón describió la caída que sufrió en un restaurante (Foto: Twitter)

Pese a que este año retomó su intensa actividad, a principios de noviembre Jimena estuvo una semana ausente de las redes sociales. Y el motivo sorprendió a sus seguidores: se trató de una fugaz escapada a la playa para desconectarse de la rutina diaria. Al ver que su hijo Momo se quedó al cuidado de su niñera Mary, las especulaciones sobre su incipiente relación con Matías Palleiro, alias “Mr. Habano”, empezaron a crecer. Aunque en su cuenta de Instagram la cantante compartió algunas postales de su misterioso viaje, siempre se mostró disfrutando en soledad. Después de regresar a su puesto de jurado en La Academia (El Trece) contó algunos detalles, y en diálogo con Teleshow confirmó que no estuvo sola durante sus días de descanso.

Luego de ser reemplazada por Lourdes Sánchez en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli, la artista volvió a su banca para sumarse al último tramo del programa, donde verá la performance de las últimas diez mejores parejas. De vuelta en la capital porteña, ya había resumido el itinerario de sus mini vacaciones en un posteo: “A veces es lindo dejar las redes unos días para mirar por la ventana del auto y preguntarse que harán las vacas cuando hay tormenta; más lindo aún es tener el tiempo de frenar a saludarlas y que se acerquen”.

“Menos subestimar la resolana y volver con la cara fucsia, se puso todo muy lindo che”, contó en una publicación junto a varias fotos y videos. En las imágenes se ve la parada que hizo en la ruta para acariciar a las vacas, luego posó en bikini frente a la orilla de la playa y también compartió una divertida videollamada con su hijo. La actriz prefirió no aclarar el destino al que viajó, pero se mostró renovada y risueña luego del descanso. Desde el piso de ShowMatch, charló con este medio y aseguró que su romance avanza viento en popa.

Las postales del viaje que compartió Jimena Barón: playa, vacas y relax

“La pasé muy bien, unos días muy necesarios. Lo que más hice fue descansar, cualquier mamá que está todo el día con su hijo me entiende, porque saben que los chicos están siemrpe: ‘Mamá esto, mamá lo otro’. Así que fue todo muy lindo, dormí la siesta, cosa que no sucede nunca”, dijo en un comienzo. Al ser consultada sobre si su novio había sido su compañero de escapada, Barón asintió: “Bien acompañada, marcha todo muy bien”. En tono de humorada también se refirió a la charla que mantuvo con Mary, la mujer que quedó a cargo de su hijo y que sus seguidores conocen muy bien por las divertidas historias que suele subir junto a ella.

“Con Mary vamos a tener que hablar muy seriamente porque me quedé tranquila que Momo se quedaba con ella y lo despachó en la casa de una amigo. Me cobró cada hora obviamente, pero no le conviene irse porque recibe muchos canjes trabajando en casa”, arremetió la jurado. Cabe recordar que desde fines de agosto la artista despierta rumores de romance con Palleiro, el ex novio de la cantante Melina Lezcano, cuando no pudo ocultar su afonía y aclaró que había tenido una cita nocturna junto a un enigmático caballero que fumaba habanos.

