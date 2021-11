El llamativo mensaje de Natalie Weber en medio de los rumores de crisis con Mauro Zárate

Hay rumores de crisis de pareja entre Natalie Weber y Mauro Zárate (Foto: IG/@nannitaweber)

Las últimas publicaciones que Natalie Weber realizó en las redes sociales sembraron la duda sobre una supuesta crisis con Mauro Zárate que tomaron fuerza cuando ella dejó de seguirlo. Y el rumor se potencia a medida que pasan las horas cuando la pareja del jugador sigue compartiendo llamativos mensajes.

“Uno conoce a su pareja en el adiós, a sus hermanos en la herencia, a sus amigos en la vejez, a sus amigos en las dificultades y a sí mismo en el error”, fue el texto que replicó la modelo y panelista a través de sus stories de Instagram. Muchos de sus seguidores indicaron que dicho texto tiene que ver con su actual estado sentimental que varía día tras día.

Los rumores comenzaron a sonar fuerte cuando la modelo y panelista había señalado: “Cuiden lo que quieren, es carísimo perder lo que no tiene precio”. Acto seguido, compartió una foto de sus hijos con Mauro, Rocco y Mía, y volvió a encender las alarmas. “Ellos sonríen y te das cuenta de que tenés todo, que más no podés pedir”, sumó. Un llamativo gesto de su parte hice crecer los rumores: dejó de seguir a su marido, con quien se casó en 2011, en Instagram.

La última publicación que compartió Natalie Weber

Sin embargo, en medio de las especulaciones, la modelo despejó todas las dudas con un posteo a puro romanticismo con el papá de sus hijos: “Missing you (Extrañandote)”, se ve la imagen que compartió Natalie en Instagram Stories donde se la en plena videollamada con el futbolista que, actualmente, está jugando en Brasil. Además, volvió a seguir al deportista y a tenerlo entre sus contactos como otra prueba de que la relación sigue firme.

En 2016, la vida de Natalie Weber sufrió un cimbronazo. Luego de perder un embarazo de tres meses, un chequeo médico diagnosticó que tenía cáncer de mama. “Fueron muchos meses de lucha, de pelearla junto a mis amores, de posponer las ganas de agrandar la familia, de estar pendiente de los controles y de lo que puedan decir los especialistas, así que ahora vuelvo a empezar”, celebró cuando se recuperó.

Por aquellos tiempos de esperanza y renacer, habló de los efectos de la operación. “La cirugía en sí no fue traumática, se hizo una cirugía grande y dolorosa, pero no me provocaba un trauma”, contó. Su postura se mantiene inalterable con el paso del tiempo, según se desprende de un ida y vuelta que mantuvo en su cuenta de Instagram.

Natalie Weber y Mauro Zárate se casaron en el 2011

“¿Charlamos?”, propuso la modelo y abrió el juego de preguntas y respuestas para sus seguidores y allí surgió el tema. “¿Te quedaron cicatrices de las cirugías del cáncer de mama?”, la consultaron. “Una de las tantas. No me avergüenzan, todo lo contrario”, contestó con una imagen cerca de su axila derecha, resaltando las secuelas de su operación con un círculo rojo.

Tiempo atrás, Natalie se había referido a su tratamiento: “Fueron dos etapas, porque a mí me detectaron la enfermedad, me hicieron un tratamiento de rayos y me hicieron como una cuadrantectomia, que te sacan como en un pedazo, lo mandaban a biopsia y los márgenes estaban limpios. Los márgenes cuando están limpios quiere decir que te sacan un poco más de lo que está enfermo, lo mandan a ver y si dentro de ese márgen no hay células, o no hay nada que indique que puede haber células, como que con eso ya estaba”, relató ella misma sobre el proceso de su enfermedad.

