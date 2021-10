La trapera rosarina Nicki Nicole brilló en su presentación en el Tiny Desk

Nicky Nicole

Nicki Nicole no parece tener techo: la joven rosarina de 21 años rompe hitos cada vez que consigue llegar con su música a prestigiosos lugares donde vuelve a conquistar con su música. Esta vez se sumó a un selecto grupo de colegas internacionales: Sting, Dua Lipa, Mac Miller, Coldplay, Harry Styles, Justin Bieber y Miley Cyrus, entre otros, porque tuvo so propio Tiny Desk Concert. Se trata de una serie de conciertos organizados por el programa de radio All Songs Considered de NPR Music, donde han brillado un listado de reconocidos artistas.

Después de que brindara su show el material se subió al canal de Youtube de la Radio Pública de los Estados Unidos, donde la definen como “una artista sin limites”. En la descripción sumaron datos de su biografía y destacaron: “Nacida en el 2000, expresa una musicalidad más allá de su edad”. Su participación fue grabada en la emisora que la emisora tiene en Washington y en tan solo 15 minutos logró recorrer seis de sus hits con versiones especiales para la ocasión en una biblioteca como escenario.

“Colocao”, “Mala Vida”, “Wapo Traketero”, “Parte de Mi”, “Freestyle” y “Baby” fueron los temas elegidos para volver a presentarse ante el mundo, junto a la banda: Andrés Cortés (guitarras y mandolina), Ayelén Zucker y Camila Ibarra (voces y percusión), Flor Iribarne (piano), Jeremías Segall (batería), Juan Giménez Kuj (bajos), Lautaro Greco (bandoneón), Alma Quiroga y Natalia Cabello (violín), Carla Regio (viola) y Jacqueline Oroc (cello). Su paso por el evento se suma a otros argentinos que también dijeron presente: Juana Molina, Cande y Paulo y Sofía Rei, en el marco de la celebración de la cadena de radiodifusión por el mes de la Herencia Hispana.

En sus redes sociales había escrito unos días antes de confirmar su participación: “Más feliz que nunca”. En este sentido, cabe recordar que esta no es la primera vez que desembarca en el mundo anglosajón: en abril último marcó un hecho histórico cuando la invitaron al programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon,, uno de los ciclos más importantes de la televisión norteamericana. En este caso, el Tiny Desk nació en 2008, y suma una audiencia de 16 millones de usuarios cada mes, además de las 50 millones de visitas su canal de Youtube.

Nicky Nicole estuvo invitada en el programa de Jimmy Fallon en abril y cosechó grandes elogios por su presentación

El exitoso presente de la trapera coincide con el estreno de su tema “Baby”, mientras se prepara para lanzar su nuevo álbum el 28 de octubre. En distintas entrevistas la cantante anticipó que será un disco diferente y que se animó a armar coreografías para cada uno de los videoclips que verán la luz muy pronto. La carrera meteórica de la joven llamada Nicole Cucco empezó en 2019, cuando superó las 15 millones de reproducciones en YouTube y alcanzó casi ocho millones en Spotify por su hit “Wapo Traketero”.

También estuvo en el Top 10 en muchos países y dentro de las 100 canciones más escuchadas del mundo. Además, llegó a los primeros lugares del ranking de tendencias de YouTube en Argentina y Uruguay. En plena carrera en ascenso apostó nuevamente a mostrar su arte dentro del género urbano y sigue poniéndole ritmo al lanzamiento de su próximo álbum Parte de mi, que buscará seguir el camino que ya dejó marcado su ópera prima, Recuerdos (2019). En menos de dos años se convirtió en una de las máximas figuras emergentes que lleva con orgullo su corazón celeste y blanco. En cuanto a su vida personal también disfruta de un feliz presente: se comprometió con Trueno, también cantante de trap, y son una de las parejas que más moviliza a sus fanáticos en las redes sociales.

