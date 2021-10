Quiénes son los invitados a los ciclos de Juana Viale, Andy Kusnetzoff y Luis Novaresio

Juana Viale, Andy Kusnetzoff y Luis Novaresio

Este viernes ya comenzó un fin de semana extra largo con dos feriados. Por este motivo los canales preparan una programación súper especial e interesante para las personas que se quedan en sus casas y quieren disfrutar de buenos contenidos tanto en la televisión abierta y el cable.

Crónica HD emitirá este viernes a las 22 Seres Libres, el ciclo conducido por Gastón Pauls. En esta oportunidad, entrevistará a Fran Mariano, el ex participante de Cuestión de peso, por su adicción a la comida y las cirugías. “Entendí que era adicto cuando había cuestiones que no podía controlar. Por ejemplo con las cirugías, cuando me empecé a operar sabía que me estaba yendo de mambo y que habían cosas que no eran sanas para mí”, señaló.

Mientras que el sábado en el prime time, El Trece apostará por el ciclo La noche de Mirtha con la conducción de Juana Viale. En esta ocasión, la conductora compartirá la mesa con personalidades de la política y el periodismo, como Rogelio Frigerio, Martín Tetaz, Mariano Yezze y al doctor Fernando Cichero. Será una noche con mucho debate sobre la realidad política y social del país.

Por otra parte, Telefe competirá con el ciclo PH, Podemos Hablar. De esta manera, Andy Kusnetzoff entrevistará a la actriz Cecilia Roth, el actor Mauricio Dayub, la periodista Belén Ludueña, el actor Toto Kirzner y al freestyler y cantante Teiago PZK. De esta manera, los invitados que se sorprenderán al descubrir sus puntos de encuentro, hablarán de sus historias de vida, conversarán sobre temas de actualidad y debatirán respecto a algunos temas controvertidos.

Juana Viale

El domingo a las 13:30, Juanita regresará a la pantalla chica con una nueva emisión del clásico Almorzando con Mirtha Legrand. La actriz y conductora tendrá una charla divertida con personajes del espectáculo y el periodismo: Julio Chávez, Mario Massaccesi, Andrea Pietra y Dan Breitman.

Seguramente Viale hablará sobre la salud de Chiquita que permanece internada en el sanatorio Mater Dei desde hace poco más de una semana. Este viernes se emitió un nuevo comunicado sobre la saludo de la diva, que aunque evoluciona favorablemente, continuará internada.

“Sra. Mirtha Legrand continúa con evolución favorable al tratamiento. Hasta completar su recuperación seguirá en una habitación de internación general con monitoreo. De no mediar cambios, emitiremos un nuevo parte médico el día martes 12/10 a las 11 h. Gracias a todos por las muestras de cariño y respeto hacia Mirtha y su familia”, reza el comunicado.

El miércoles de la semana pasada tras cenar con Marcela Tinayre, la diva comenzó a sentir malestares y el jueves llamó a su médico quien le recomendó trasladarse para que le realizaran estudios. Esa misma tarde en el Mater Dei le realizaron una cinecoronariografía seguida de la colocación de dos stents.

“La señora Mirtha Legrand ingresó al Sanatorio a las 15 horas a realizarse estudios en el servicio de cardiología. A las 17 horas se le realizó una cinecoronariografía encontrándose una obstrucción coronaria, que se resolvió con la colocación de dos stents. Se encuentra recuperándose en una habitación de unidad coronaria para su mejor control. Está en excelente estado de ánimo acompañada por su familia”, detallaba el primer parte médico emitido por el sanatorio aquel jueves al rededor de las 18.00, minutos después de la intervención.

Al fin de la jornada del domingo, América emitirá en horario prime time el ciclo Debo Decir, con la conducción del reconocido periodista Luis Novaresio. En esta oportunidad, tendrá como invitados a diversas figuras del espectáculo y la política, como la cocinera Maru botana, la conductora infantil Panam, el humorista Pachu Peña, el economista José Luis Espert y el actor Diego Pérez.





