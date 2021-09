Bizarrap le hizo un llamativo regalo a la hija de L-Gante y las redes sociales se llenaron de memes

Bizarrap y L-Gante

El 13 de septiembre pasado, nació Jamaica, la primera hija de Tamara Báez y Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante. En las redes sociales, el joven de 21 años celebró la llegada de su beba y recibió muchas felicitaciones de sus seguidores. El productor musical Bizarrap no solo le mandó saludos a su colega sino que también aprovechó para hacerle un regalo muy especial a la niña: un pelotero.

En su cuenta oficial de Instagram, Tamara le agradeció por el presente y él replicó la historia desde su cuenta y le hizo una interesante propuesta a la pareja: “Ya estoy para ser padrino de Jamaica”. De esta manera, quedó en evidencia la buena relación que hay entre los jóvenes, quienes forjaron una amistad desde que L-Gante participó en una de las “BZRP Music Sessions”.

Jamaica, la hija de L-Gante

Este obsequio llamó la atención de sus seguidores en las redes y comenzaron con los clásicos memes y mensajes divertidos para reírse de lo ocurrido. “Tiene dos semanas de vida y el tipo le regala pelotero. Na, te amé. Adelantate a los 15 y regalale el viaje a Disney”, le escribió una joven a Bizarrap. Él le respondió: “Mal, jajaja, igual queda para cuando sea grande, mientras lo usa su papá”.

El pelotero que le regaló Bizarrap

Mientras que otra persona escribió en Twitter: “La hija de L-Gante tiene como 10 días y Bizarrap le regala un pelotero, jajaja. Lo quiero”. Y publicó una foto de una mujer tapándose la cara. “¿Cómo que Bizarrap le regaló un pelotero a la hija de L-Gante?”, preguntó otro usuario en tono irónico.

El cantante siempre está muy activo en las redes sociales, a las que usa como canal para mostrar su música y también para celebrar momentos muy especiales de su trabajo y su vida, como cuando nació su hija hace unas semanas. “Ahí nació Jamaica. Acá me hicieron la segunda los pibes”, aseguró el músico en un video que grabó desde la puerta del centro médico adonde sus amigos lo acompañaron y esperaron afuera para vivir con él ese momento.

El mensaje que recibió Bizarrap por el regalo que le hizo a la hija de L-Gante

“Por poco no nació 4:20. ¡Nació 4:29, rey!”, detalló el trapero haciendo referencia al concepto que popularizó con su música. Luego, Elián publicó fotos del parto y los primeros segundos de vida de Jamaica. Tamara, por su parte, se mostró conmovida y posteó una imagen de su familia. “Gracias, Dios, por permitirme vivir esto”, indicó y mostró a su novio y su hija ya en la habitación.

Cabe recordar que Elián y Tamara se conocieron en la adolescencia y, según contó él hace algunas semanas invitado al programa de Mirtha Legrand -conducido por Juana Viale- tuvieron algunas idas y vueltas, motivo por el cual no tienen fecha de aniversario. “Era compañera de escuela de un amigo mío, de mis buenos amigos del barrio. Y nada, a mí me gustaba ella y no me daba atención. En un momento sí me dio un poco de atención y nos juntamos con ella y mi amigo, nos conocimos, todo, y así fue. Después me empecé a juntar sin mi amigo. Fuimos y vinimos tantas veces que ya no tenemos aniversario digamos”.

Los divertidos mensajes en las redes por el regalo de Bizarrap a L-Gante

