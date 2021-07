Miriam Lanzoni tuvo un fuerte accidente doméstico: “Tengo un esguince y fractura de peroné”

Miriam Lanzoni tiene una fractura de peroné y debe usar una bota ortopédica

“Fue tremendo”, dijo Miriam Lanzoni a Teleshow sobre el accidente doméstico que tuvo esta semana. La popular actriz sufrió una fuerte caída mientras salía apurada de su casa y al realizar un mal movimiento se dobló el tobillo. “Tengo un esguince y una fractura de peroné”, explicó respecto a la lesión por la que deberá hacer reposo por tres semanas.

“Yo salía corriendo de mi casa, llevaba las manos ocupadas. Tenía unas botas como de 10 centímetros. Giré sobre mi propio eje y justo donde giré hay una escalón en mi casa. Me caí del escalón y ahí fue que me torcí con todo el peso de mi cuerpo y no pude apoyar las manos en ningún lado porque las tenía ocupadas. Fue muy brusco porque giré en velocidad. Me duele mucho a la noche cuando duermo”, señaló la ex participante del reality Corte y Confección.

En una entrevista con Juan Etchegoyen para su ciclo Mitre Live, Lanzoni había asegurado: “Yo en principio pensé que era un esguince nada más porque me quedó el pie bobo pero pisaba. Mi kinesiólogo me dijo que me quería ver y tengo una quebradura del peroné. Me enyesaron y hoy ya me pasaron a bota, van a ver mañana a ver si sigo con cirugía o no porque está un poco desplazado”.

Este viernes sabrá si debe o no pasar por el quirófano

Más allá del mal momento y del dolor, ella nunca perdió su sonrisa y publicó en su cuenta oficial de Instagram imágenes en las que aparece riéndose y mostrando la bota ortopédica. “No es lo que se rompe… Es lo que se construye…Y es también un buen gin tonic a mano. Fractura de peroné baby”, escribió en la red social para sacarle un poco de dramatismo a la situación.

Por otra parte, Lanzoni afirmó a este medio que como tendrá un mes de recuperación deberá posponer sí o sí todos sus compromisos laborales hasta que pueda volver a caminar sin la ayuda de la bota ortopédica y las muletas: “Empezaba a ensayar una obra de teatro y tenías otras cosas de laburo que están definiéndose afuera, pero tengo que tener paciencia”, afirmó.

Miriam Lanzoni tendrá un mes de recuperación hasta que pueda volver a caminar y retomar sus compromisos laborales

Cabe recordar que en abril pasado, la actriz se contagió coronavirus en abril pasado mientras grababa Corte y Confección, el ciclo que conducía Andrea Politti por la pantalla de El Trece. En los estudios de LaFlia en Don Torcuato fue sometida a un hisopado por precaución para determinar si tenía coronavirus. Y como el resultado fue positivo, inmediatamente se tuvo que aislar.

“Nosotros tenemos un protocolo impecable y hoy nos hisoparon a todos. El tema es que me dio positivo. Mirá que yo voy del laburo a mi casa y de mi casa al laburo. ¡Me recontra cuido! Pero en fin, esto es así”, había contado Miriam. Luego explicó: “Estoy en casa, por supuesto, y mi novio al que le dio negativo el test está aislado también. Va a esperar unos días más para volver a hisoparse. Pero, por suerte, tenemos la posibilidad de estar alejados uno del otro y que él esté en su sector y yo en el mío, para evitar el contacto en caso de que yo no lo haya contagiado todavía”. Tras su recuperación, pudo volver a trabajar en el ciclo de televisión.

SEGUIR LEYENDO: