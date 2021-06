Hernán Drago contó que recibió una millonaria propuesta política: por qué la rechazó

Hernán Drago fue tentado hace unos años para hacer un spot político

En su extensa carrera como modelo y conductor, Hernán Drago supo cosechar el cariño de la gente desde sus comienzos. Y por eso no es de extrañar que muchas marcas, en incluso también partidos políticos, busquen su imagen para promocionarse. En este sentido, y durante una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live, confesó la millonaria oferta política que recibió años atrás.

“Espero por muchos años no involucrarme en la política y no me gustaría relacionarme con ninguna bandera; varias veces me ofrecieron mucho dinero para hacer un spot, pero yo creo que hay cosas que el dinero no compra”, contó. Y detalló: “Me ofrecieron un millón y medio de pesos para hacer un spot de 15 segundos, pero a mí me pegó por el lado de ‘si este número pasan por mis supuestos honorarios, deben decir que salgo tres millones de pesos’, porque esto funciona así, el otro millón y medio se lo hubiesen robado otros. Aunque me hubiesen ofrecido 50 millones de pesos, no pasaba por el importe”.

Incluso, cuando dio a conocer su intención de irse a vivir a Bariloche, reveló que también le llegaron propuestas desde esa localidad patagónica. “Me han ofrecido hacer algo turísticamente con el gobierno de turno de allá, no sé si el día de mañana me tentará; yo quiero a esa ciudad pero está todo tan embarrado, que seguramente ni lo intente, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Prefiero no meterme, no me interesa, me da mucha pena y mucha bronca, no quiero verme involucrado”, confesó.

Hernán Drago reveló la millonaria oferta que le hicieron desde la política (Video: Mitre Live)

Respecto a las propuestas similares que recibieron algunos de sus colegas, como es el caso de Cinthia Fernández y Mónica Farro, opinó: “Me parece que de parte los políticos hay una búsqueda muy clara en cuanto a qué buscan por su nombre masivo y popular; y del otro lado también ellas sabrán también qué buscan, hacerle bien a la gente, un sueldo bien ganado seguramente. Pero a mí no me cierra ni de un lado ni del otro, ni involucrarme políticamente ni yo cobrar un cheque de la política que no se sabe de dónde viene”.

En la vereda opuesta a su punto de vista, hace apenas dos semanas, Cinthia había confirmado en Los Ángeles de la Mañana su candidatura a diputada. “Voy a ser candidata a diputada, voy por el lado de la mujer”, dijo a la vez en que ponderó a una figura femenina de la política: “Justo estaba hablando Irma Roy, que fue una gran pionera y logró un montón de cosas. El tema es que a nadie le interesa, sobre todo de mujer”.

Con respecto a un posible rol en el Congreso de la Nación, Cinthia dijo: “¿Por qué yo no puedo dar mi visión o mi opinión en cuánto a las vivencias? Quién más mierda ha vivido que yo, a todo lo que es referente a la mujer, a la cuota alimentaria. Son nichos que no se atacan porque no le interesan a nadie, porque no dan ganancia de ningún tipo”. “¿Hay alguna ley que impulsarías que no esté o que haya un gris legal y vos decís: ‘Yo iría por acá’?”, le preguntó Beto Casella. “Sí, yo lo que más sufro es lo de la cuota alimentaria. Me parece que no hay rigidez en cuanto a la aplicación de leyes, no hay inmediatez. Nada es inmediato, todo es eterno”, contestó la panelista.





