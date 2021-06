Roberto Piazza: “Estoy indignado por los aumentos de los salarios de la gente a la que uno tiene que pagarle sueldos”

En las últimas horas, Roberto Piazza estalló de furia en Instagram por la difícil situación económica que atraviesa al tener que afrontar los gastos de su empresa sin percibir ganancias. En un video que publicó en su cuenta de Instagram, el diseñador señaló: “Estoy indignado por todo lo que está sucediendo, por el sistema de este país. Le agradezco a quien sea que me pusieron la primera vacuna de Sputnik, espero que venga la segunda rápido”.

“Estoy indignado-repitió- por los aumentos de los salarios de la gente a la que uno tiene que pagarle sueldos enloquecidos, con aumentos ridículos y maquiavélicos, y no vienen a trabajar... La verdad es que no estoy de acuerdo con eso porque las pymes, los que tenemos pequeñas empresas, tenemos que seguir pagando a gente que hace un año y medio que no viene a trabajar”, continuó enojado por la situación que vive el país. “Esa gente necesita el dinero pero, ¿yo de dónde lo saco?, se preguntó.

“Yo no soy el mago Mandrake que hace tin y saca plata, porque la empresa está cerrada. No trabaja. No vende. No labura. Y ahora te obligan”. También hay un aumento del 30% a las mucamas y las mucamas no son esenciales, por ende no pueden venir a trabajar. Entonces de dónde saco la plata. ¿Vendo qué... los dientes?”, detalló Piazza que ya vendió su casa que tenía en un country donde había sufrido nueve episodios de inseguridad. “Ahora puse en venta mi otra casa y no se vendió”, agregó.

Roberto Piazza irrumpió con un furioso discurso contra la política actual al no poder trabajar

“¿Entonces mis 45 años de trayectoria los voy a borrar de un cachetazo para poder pagar a un montón de gente que es inepta, incompetente?. Realmente algunos tienen ganas de venir a trabajar pero no pueden porque no hay nada”, analizó. “Yo trabajo de lunes a lunes las 24 horas y mi gente a la par, pero tuvimos que achicarnos. Los impuestos son enloquecidos, ahora el banco te está cobrando un impuesto si pagás el mínimo de la tarjeta de crédito. Tenés que pagar un 65 por ciento más y es una locura”, insistió.

“Es indignante lo que están haciendo los capitalistas y el gobierno en la Argentina. Somos unos pelotudos cíclicos y somos ovejas de rebaño, de todos modos seguiré adelante como sea y con quién sea. Y el día que sea viejo vendo todo y me voy a vivir a la conchinchina. Los que me quieren les mando un beso muy grande y a los que no me quieren me van a tener que bancar hasta que esté muerto”, manifestó.

Por último citó una parte del Himno Nacional “Y juremos por gloria a morir”. “Yo no voy a morir por Argentina, hacelo vos si tenés ganas, yo quiero trabajar y ser feliz como todos los que nos robaron la plata, que están todos dando vuelta por todos lados teniendo locales, casas, yates, hoteles, plata guardada y vivir bien”,

