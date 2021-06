Claudia Villafañe felicitó a Gastón Dalmau por su triunfo en Masterchef Celebrity: “¡Qué final vimos, por Dios!”

Claudia Villafañe con Gastón Dalmau el día de la final de Masterchef Celebrity (Prensa Telefe)

El 19 de enero pasado, Claudia Villafañe se consagró ganadora de la primera edición de la edición argentina de Masterchef Celebrity Argentina. Su participación fue una revelación para el público, que no la conocía en esta faceta y le permitió desarrollar un nuevo camino vinculado a la gastronomía. También estuvo presente a lo largo de esta segunda temporada, visitando en algunas ocasiones el estudio y alentando y motivando permanentemente a los participantes en sus redes sociales.

Por esto, a nadie sorprendió cuando el conductor Santiago del Moro la presentó en la gala final de Masterchef. Claudia ingresó junto a Analía Franchín, su derrotada en la gran final, y juntas compartieron su experiencia con los dos finalistas de la segunda temporada, Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa. Como en la primera edición, dos participantes con un andar parejo y sostenido a lo largo del certamen. Y también, como aquella vez, una final cerradísima, en la que cualquiera de los dos pudo haberse consagrado.

Con su inconfundible tonada italiana, el chef Donato De Santis anunció que el ganador era Gastón. Y la emoción del actor ex Casi ángeles fue compartida por todos los presentes en el estudio. Entre ellos, Claudia, quien posteriormente se refirió a la gran final en su cuenta de Instagram, felicitando al ganador y con unas emotivas palabras para Georgina, tan merecedora del premio como el campeón.

La alegría de Gastón Dalmau por su título en Masterchef Celebrity (Telefe)

“¡Qué final vimos, por Dios! Los dos se merecían ese trofeo, pero lamentablemente solo uno se lo podía llevar!”, escribió la empresaria, poniendo en palabras lo que sentían todos los que estaban viendo el programa en ese momento. “¡Hermosa Georgina! Como vos lo dijiste, haber llegado hasta acá ya es un triunfo. ¡Qué lindo cocinar para quienes queremos y hacerlo con tanto amor como vos!”, agregó antes de hablarle directamente al campeón: “Y a mi pollo qué decirle... ¡Felicitaciones por esto, seguí disfrutando de la cocina y de la vida! ¡Desde el día que te entregué el delantal supe que llegarías lejos!”, señaló.

La empresaria completó el posteo con una foto de la final en la que se la ve tomando la mano de Gastón, en un gesto mezcla de consejo y ánimo, ambas cosas súper necesarias en una instancia clave. También agradeció al canal, a la producción y a cuatro personas que marcan esta nueva etapa de su vida. El conductor Santiago del Moro y el tribunal de jurados integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui: “Un GRACIAS ENORME por dejarme estar cerca en momentos inolvidables con ustedes”.

La consagración de Claudia en la primera edición de Masterchef Celebrity (Telefe)

La consagración de Claudia fue tan cerrada que, al igual que esta noche, los tres chefs hubiesen preferido un empate luego de la demostración de excelencia gastronómica que brindaron con Analía. En aquella oportunidad, el encargado de anunciar a la campeona fue Martitegui: “La ganadora de Masterchef es...la Tata”, señaló, haciendo referencia al apodo con el que la llaman sus nietos y que se popularizó a partir del reality.

Emocionada, Claudia tuvo su momento para decir unas conmovedoras palabras: “Falta gente que me gustaría que esté acá, como mi nieto Benjamín, que está con su papá, y Roma, que su papá no quiere que la muestren en televisión. Mi mamá, que está mal de salud, y el papá de mis hijas que no está...”. Y luego, con los ojos llenos de lágrimas, cerró su participación asegurando: “Estoy muy agradecida y feliz”.

