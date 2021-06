Quiénes son los invitados de Juana Viale y Andy Kusnetzoff para este fin de semana

La noche de Mirtha tendrá nuevamente una mesa de corte político, mientras que PH Podemos Hablar contará con la visita de Karina Gao, después de haber dado a luz

Como en cada fin de semana, la puja por el rating del sábado a la noche se debatirá entre Andy Kusnetzoff y Juana Viale. Los conductores estelares pelearán por conquistar a la audiencia a bordo de sus programas PH Podemos Hablar (Telefe) y La noche de Mirtha (El Trece), respectivamente. Y como todas las semanas, estarán acompañados de invitados de diversos orígenes, con quienes compartirán emociones, historias de vida y debates en sendas propuestas de los canales líderes.

Desde las 21.30 del sábado por la pantalla de El Trece, Juana Viale será la anfitriona de una “mesaza” de corte político, como vienen siendo las últimas: el diputado radical y presidente del interbloque parlamentario Juntos por el Cambio, Mario Negri; el conductor y locutor de El Nueve, Claudio Rígoli; la periodista Carolina Losada, quien ahora está lanzada a una precandidatura a senadora nacional para la provincia de Santa Fe, también desde el macrismo; y la célebre actriz Gladys Florimonte, quien esta semana habló de cómo la falta de trabajo por la pandemia la afectó al punto que debió vender dos vehículos para poder mantenerse.

Gladys Florimonte será una de las invitadas de PH: Podemos Hablar

A partir de las 22 horas y por Telefe, Andy propondrá un encuentro más descontracturado: tendrá la presencia del cómico Dady Brieva, quien hace unos días debió ser internado por complicaciones en su salud al orinar sangre; también estará presente Georgina Barbarossa, una de las finalistas de MasterChef Celebrity; Tomás Dente, periodista y conductor, actualmente en Vino Para Vos (KZO); la modelo y conductora Alejandra Maglietti; y Karina Gao, la cocinera de Florencia Peña quien recientemente dio a luz, después de haber estado gravemente internada durante dos meses a causa del coronavirus.

Dady Brieva animará la mesa de PH: Podemos Hablar de este sábado

En tanto, el domingo desde las 13, Juana Viale estará al frente de Almorzando con Mirtha Legrand, como siempre en la pantalla de El Trece. Y en un tono distinto al del sábado, recibirá a la actriz Verónica Llinás, quien estrenará una obra de teatro; José María Listorti, en la previa al comienzo de nuevo programa de juegos, Super Super, desde la pantalla de El Nueve; la actriz Sabrina Garciarena, quien hablará de su próximo retorno al teatro; y el reconocido nutricionista Sergio Verón, quien adoptó a dos niñas junto a su pareja, Franco Verdoia.

Sabrina Garciarena será una de las invitadas de Almorzando con Mirtha Legrand este domingo

El sábado pasado en PH, Karina Jelinek sorprendió al relatar que contempla diferentes alternativas para ser mamá: “Me gustaría adoptar, porque hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar; o alquilar un vientre también, ¿por qué no? Me gustaría tener muchos hijos, seguramente ya se va a dar. Estoy en eso”, señaló la cordobesa, y recibió la pregunta de Andy sobre cómo era el mecanismo en el caso de que se decidiera por la segunda opción. “Es un proceso que estoy haciendo, me va a ayudar una amiga que va a poner el vientre”, explicó la modelo, y reveló sus ganas de hacerlo en el país.

A partir de allí, el debate giró sobre la posibilidad de subrogar en Argentina, algo que no está permitido según la legislación actual. En este punto, Karina contó que no estaba en condiciones de llevar adelante su embarazo. “¿Es algo físico o algo emocional?”, preguntó Andy. “Ambas cosas, pero prefiero guardármelo por el momento”, replicó la modelo, que agregó que viene charlando con su amiga la posibilidad de criar juntas al futuro bebé. “Seríamos como tres mamás, porque vivo con unas amigas y todas nos cuidaríamos, también la que me peina” bromeó, y se puso más seria. “Como no sé mucho, me estoy asesorando con Ana (Rosenfeld) y lo quiero tener acá. Y adoptar también, está bueno traer hijos al mundo”, cerró.

