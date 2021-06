Chiche Gelblung está aislado por ser contacto estrecho de un paciente con COVID-19

Chiche Gelblung se encuentra en su casa aislado junto con su mujer Cristina Seoane, a modo preventivo por hacer sido contacto estrecho de un paciente con coronavirus, su chofer, quien está prácticamente todo el día con él.

“Su chofer dio positivo de covid. Chiche se hisopó, dio negativo y no tiene síntomas”, dijo Pía Shaw en Los ángeles de la mañana y contó que el periodista, que ayer no estuvo por este motivo en Polémica en el Bar, tiene la primera dosis de la vacuna contra el virus.

El también conductor de Crónica Tv que a principios de mayo fue abuelo por séptima vez, tiene 76 años y fue uno de los voluntarios en enero de los ensayos para la vacuna china contra el coronavirus. En el ciclo de Mariano Iúdica habló sobre la experiencia: “Fui al Instituto Proteger, dónde se vacunó el profesor Colmillot padre (por Alberto). Mandan a estudiar la sangre, también. Me dieron una sola dosis en el brazo”.

Cuando le preguntaron por la vacuna rusa, dijo: “Por la edad, la rusa no. ¡No se la pone Putin me la voy a dar yo!”, agregó Gelblung en referencia a la vacuna que se está dando masivamente en nuestro país. Y contó que le tomaron la presión e hizo todos los trámites correspondientes: “Me pidieron todos los datos, preguntaron enfermedades… La información va a China y Canadá para ser parte de un protocolo”.

En junio del año pasado, en plena cuarentena, el periodista sufrió una tremenda infección y neumonía que obligaron a su internación en el Sanatorio Los Arcos de Palermo. Todo empezó cuando se desvaneció en su casa, mientras cursaba un cuadro de fiebre alta. Fue sin presentar ninguna señal de malestar en los días previos, mientras atravesaba la cuarentena en su casa con su esposa, Cristina Seoane. Tras varios días en terapia intensiva, el periodista salió adelante y más de seis meses después, está vacunado.

Durante las primeras horas de su internación había tenido que estar aislado hasta que llegaron los resultados del hisopado que le dio negativo y los médicos descartaron que se tratara de coronavirus.

El 11 de abril, tras una complicación en su cuadro de coronavirus falleció su colega y compañero en Polémica en el Bar, Mauro Viale. “Todo lo que se diga de él es poco. Estoy, la verdad, muy triste, devastado. No lo puedo creer. Además, era un tipo sano. Lo vi en la radio porque él dejaba su programa y yo lo tomaba, el jueves ya no vino porque se fue a vacunar y ahora pasó esto”.

“Se fue el más grande productor de noticias que yo he conocido, por lejos. Más allá de lo humano, desde el punto de vista profesional fue un monstruo, pero bueno”, sostuvo Gelblung, a quien se lo notó conmovido por la situación y destacó que “era un tipo de 24 horas, no paraba nunca, tenía pasión por la noticia como pocas personas”.

“El tipo iba a la noticia de frente, dirigía los informativos de tele, de radio, hoy es una pavada porque están las redes sociales, pero él lo hacía cuando no estaban y era muy difícil. Tenías que confirmar las cosas con vecinos, con testigos que a veces eran reticentes. Estaba formado en la escuela vieja, cuando no había Google, era todo más artesanal. Se me fue un hermano”, manifestó.

