Laurencio Adot recordó su dramática internación de 2018: “Pude haber tenido un tsunami de ACVs”

A principios de agosto de 2018, el célebre diseñador de moda Laurencio Adot sufrió un accidente cardiovascular que lo tuvo internado y en coma. En ese estado, el jura haber tenido una especie de encuentro místico con Elsita, su madre fallecida y con quien trabajó durante 15 años. “Sentí el calor humano, que me hacía reiki, y era ella porque me lo hacía cuando estaba viva. La escuché, me dijo que no era mi momento”, le dijo Laurencio a Teleshow siete meses después de aquel momento.

Ahora, en entrevista con Tomás Dente para su ciclo Vino Para Vos (KZO), Adot volvió a referirse a esta vivencia: “Estaba en coma y sentí el calor y el masaje de mi mamá”, dijo en la charla.

“Yo estaba inducido, yo no hablaba ni nada. Estaba dormido 24 horas, 48 horas... estuve tres días sin poder despertarme y pude haber tenido un tsunami de acvs. En ese interín, me trataban para que yo me tranquilizara, porque el acv puede volver y podía tener 7 u 8″, narró con dramatismo. Sin embargo considero que, afortunadamente, “no volvió ninguno y me volvió una situación de paz total, que fue sentir lo que me hacía mi mamá. Y a mi mamá la oigo decir: ‘No es tu momento’ ”, recordó el diseñador.

“Y de repente, fue como en las películas”, agregó Adot. Y abundó en detalles: “Yo vuelvo atrás y tengo una regresión. No sé si fue ese día o dos días después, pero yo vuelvo para atrás y me levanto puteando porque todos a mi alrededor me preguntaban: ‘¿Cómo te llamás?’. ‘Laurencio Adot’, decía yo. Entonces pensaba: ‘Pero, puta, no puede ser, basta, yo soy Laurencio’. Me preguntaban mi nombre para ver si estaba en la tierra, si yo había vuelto. Yo volví y digo: ‘¿Por qué me preguntaban tanto como me llamo?’. Me hablaba a mí mismo. Todos lloraban y lloraban. Y me decían: ‘Vos sos Laurencio’. se ve que no me reconocía. Tenían miedo de que no recordara”, dijo.

Finalmente y al despertarse, Adot dijo que empezó a “ver personajes, gente, era un cóctel lleno de famosos: Iliana Calabró... montones. ¿Qué es esto? ¿Es por mí?”, se preguntaba, incrédulo.

“Hubo mucha gente que me dijo que en la posición en la que estaba, uno siente que un ser querido que no está en la tierra lo va a buscar. En mi caso fue mi mamá, yo tenía una relación muy fuerte con ella, además trabajamos durante 15 años juntos”, le había contado el diseñador a Teleshow en la mencionada entrevista, acerca de la experiencia mística que vivió mientras estaba en coma.

“A siete meses del ACV, hablo bastante bien, no me babeo, y no tengo la cara doblada”, describió también.

Sin embargo, también analizó que cuando recuperó el conocimiento llegó uno de los momentos más difíciles: él veía y entendía lo que estaba pasando pero no podía comunicarse con los médicos ni sus seres queridos. Tampoco movía sus extremidades. Se sentía que estaba atrapado en su propio cuerpo.

“Tu cabeza continúa, pero tu cuerpo y tu boca no. No podía decir que no, ni que sí, pero entendía todo lo que estaba pasando. Y es cruel”, dijo y se comparó con el músico Gustavo Cerati, que estuvo en estado vegetativo durante cuatro años: “Pienso mucho en lo que debe haber vivido él, pobre. No poder expresarse siendo poeta”.

