Marcela Tauro recibió la vacuna contra el coronavirus: “Me dio mucha emoción”

Marcela Tauro recibió hoy la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus

En medio de la segunda ola de coronavirus que no cesa en el país, la vacunación va avanzando y este martes fue el turno de Marcela Tauro, que recibió la primera dosis de AstraZeneca. La periodista de 56 años fue inoculada este mediodía en la Fundación Pardes, en la calle Céspedes al 3300 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien no tiene ninguna comorbilidad, su grupo etario ya fue habilitado.

“Me anoté el viernes cuando habilitaron para mayores de 55 en Capital, y ayer mientras estaba en el programa de (Alejandro) Fantino me llega que podía solicitar turno, y entonces elegí el horario y la dependencia. Fui hoy después de la radio, 12.30, llegué y todo perfecto. Me informaron, me tomaron los datos, me preguntaron si era alérgica o demás. Me vacunaron bárbaro, los chicos fueron todos divinos y la enfermera muy buena”, dijo en diálogo con Teleshow. Y agregó: “Debo decir que me dio mucha emoción, no pensé que me iba a pasar”. Además, contó que en el centro vacunatorio. se encontró con Marcela Coronel.

En esa línea, después hizo un vivo en Instagram, donde le preguntaron si había sufrido algún efecto adverso al recibir la dosis, a lo que ella respondió: “Me siento un poco cansada, pero también vengo de días intensos, mañana le van a dar el alta a mi mamá”, dijo sin dar más detalles.

La ex Intrusos ya padeció la enfermedad en septiembre de 2020. En aquél entonces, ella se enteró de su contagio mientras estaba aislada porque en La 100, la radio en la que trabaja, se había activado el protocolo sanitario establecido para evitar la propagación del coronavirus a raíz de los casos positivos de Catherine Fulop y Claudia Fontán. “Si bien no tuve contacto estrecho con Catherine Fulop porque nos dividimos los días, sí dieron positivo dos compañeros míos en el programa de Guido, entonces nos mandaron a todos a hisopar y a casa. A la mañana salimos en la radio a través de unos aparatos que nos mandaron”, había dicho en esa ocasión. Luego, había confirmado la noticia en sus redes sociales: “Quiero avisarles que di positivo en el estudio de COVID, después del cuarto hisopado. Estoy sin síntomas, aislada. Bien de salud y ánimo”, había escrito Tauro en sus historias, agradeciendo además los mensajes recibidos por parte de sus seguidores.

Marcela Tauro tiene 56 años y hace cinco que está en pareja con el rosarino Martín Bisio, de 33

A principios de mayo, se había referido a su vínculo con su novio 23 años menor. “Tuve una crisis, es verdad. Fue antes de viajar. No hubo un motivo puntual... pero viste que yo soy ariana y hay que bancarme a mí”, se justificó la periodista en un móvil con Los Ángeles de la Mañana (El Trece) “Cinco años van a ser que estamos juntos. ¡Es el hombre que más me duró!”, agregó entre risas, a partir de una consulta de la “angelita” Pía Shaw, acerca de la crisis que la propia Marcela dio a conocer en una entrevista con una revista del corazón.

En ese mismo tono jocoso, se permitió una corrección de su divertido comentario: “No, primero, el hombre que más de duró fue (Marcelo) Polino, después viene (Jorge) Rial y Martín”, dijo en alusión a sus históricos compañeros de oficio. Acerca de la breve separación que atravesaron Tauro y Bisio, ella volvió a afirmar que en ese tiempo nunca cortaron la comunicación: “Siempre nos hablamos. Dijimos de tomar distancia y después, a los pocos días, nos dimos cuenta de que nos extrañábamos“, contó Marcela.

SEGUIR LEYENDO: