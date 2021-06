Lizy Tagliani recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y reveló: “Me han ofrecido pasar pero me quede en la cola”

Lizy Tagliani esperó su turno en la fila como cualquier ciudadana

En medio de la segunda ola de coronavirus que afecta al país, van llegando los turnos para la vacunación y este domingo le tocó a Lizy Tagliani, que fue inoculada en el Club Atlético Ducilo, de la localidad bonaerense de Berazategui.

“Gracias a todos los que trabajan vacunando, organizando, dando agua a los de la fila, la verdad han sido muy amorosos y muy cálidos todos”, comenzó expresando la conductora en su cuenta de Instagram, junto a una foto suya en el lugar. En esa línea, contó que le ofrecieron adelantarse en la fila, pero ella prefirió esperar como cualquier otro ciudadano: “Me han ofrecido pasar pero agradecí profundamente el gesto y me quede en la cola. Hermoso el Club Atlético Ducilo, cuando esto pase iré a ver como hacen actividades jajaja pues yo cero. #vacunada”.

El posteo de Lizy Tagliani anunciando su vacunación

Hace casi un año, a mediados de junio de 2020, la actual conductora de Trato Hecho había sido una de las primeras figuras en contraer el virus. “Quiero contarles que mi test por COVID-19 ha dado positivo. Por suerte, me siento bien. Estoy en casa manteniendo todos los cuidados necesarios. Gracias a todos por su amor incondicional. No tengo ningún síntoma... Les pido unos minutos, quiero procesar esto y contesto todo”, escribió en sus redes sociales en aquél entonces. Más tarde, salió al aire en Telefe desde su casa, en donde pasó el aislamiento: “La angustia es inevitable, por más que esté sana”, se sinceró. Y continuó: “El hecho de sentirme responsable de que puedo ser causante de que alguien por mi culpa se haya contagiado es muy estresante. A mí me duele mucho, no se me ocurriría herir a nadie. Es una sensación mía, un dolor que conozco yo y no puedo vivirlo de otra manera por ahora”.

Lo cierto es que ahora el panorama es más alentador, debido a las vacunas disponibles. En los últimos días, otro de los famosos que expresó su alegría al recibir la primera dosis fue Dario Barassi, quien también lo contó en las redes. “Les quiero contar algo: primero un poco en serio, después con un poco de humor”, introdujo el humorista y anunció: “Estoy vacunado”, algo que reafirmó mostrando su certificado. “Era un tema que me tenía nervioso, me tenía angustiado y preocupado. Porque si bien yo ya había tenido el bicho y si bien en mi trabajo se cumplen con todos los protocolos posibles, no dejo de estar muy expuesto y eso me preocupaba mucho por mi familia y por mí. Aparte de la condición de la gordura...”, graficó el conductor.

Darío Barassi se vacunó contra el coronavirus (Video: Instagram @dariobarassi)

Además, contó sentirse muy feliz por el hecho de haberse podido vacunar en su ciudad de residencia y no en el exterior, ya que estaba a punto de viajar: “En un mes me voy de viaje, voy a estar unos días afuera, y pensé que me iba a tener que vacunar afuera”, contó. Y agregó: “Pero por suerte acá en Capital Federal habilitaron para las personas con mis condiciones. Me anoté y a las 24 horas ya me estaban dando un turno. Así que quiero felicitar y ponderar eso”, dijo. Respecto del procedimiento con el que fue inoculado, Barassi describió que “vine y en dos segundos ya estoy vacunado. En ese sentido, estoy tranquilo y aliviado. Y le deseo a todo el mundo que pueda tener esta misma tranquilidad, lo antes posible”, expresó.

