Karina La Princesita sorprendió a Mario Guerci con una cámara oculta en ShowMatch

La cámara sorpresa de Karina La Princesita a Mario Guerci en ShowMatch (Video: ShowMatch, ElTrece)

Viernes de doble estreno para Karina La Princesita en el estudio de ShowMatch. Horas después de lanzar en las plataformas digitales su nueva canción “Pirata”, la cantante presentó su cámara sorpresa en las noches de humor que propone el ciclo de ElTrece. Después de la bienvenida de Marcelo Tinelli, Karina, que viene de lucirse en La Academia con su imitación de Isabel Pantoja, presentó su nuevo segmento, que tuvo a Mario Guerci como primera víctima.

La idea de la cámara era sencilla: grabar un supuesto video clip del nuevo tema de la artista, que, como era de esperar, mostró complicaciones desde el comienzo. Un asistente le alcanzó a Mario un ramo de flores y le sugirió que se lo lleve a la artista para romper el hielo. Pero no era el momento ni el regalo adecuado.

El modelo golpeó la puerta del camarín de Karina, que estaba de espaldas buscando concentración en su piano. La cantante no estuvo muy contenta con las flores y tampoco tenía en claro de quién se trataba, ni siquiera cuando se sacó el barbijo y se presentó como Mario Guerci, el actor que la iba a acompañar en el video. Desde entonces, Mario fue Mauro, y por más que intentó corregirla, no tuvo éxito durante toda la jornada.

Karina La Princesita además participa de La Academia de ShowMatch (Foto: Franco Fafasuli)

La primera locación fue en un bar. Vestido como pirata, con parche en el ojo, pañuelo en su cabeza y una amplia galería de collares, Mario bebía acodado en la barra hasta que entraba Karina cantando un fragmento de la canción. “Tramposo, me rompiste el corazón”, entonaba La Princesita, mientras se acercaba a su galán y bebía un vaso con whisky que esperaba por ella. Pero la toma no salía bien: algún ruido molesto, un asistente que se entrometía en cámara, problemas con la escenografía. Y cada reingreso de Karina suponía un nuevo sorbo de la bebida espirituosa, que pronto empezó a hacer efecto en su conducta.

La historia se siguió complicando cuando simularon una escena en una canoa. Mario remaba en el estudio tratando de seguir el ritmo que pedía la cantante, que a esa altura simulaba una borrachera y no terminaba de decidirse si quería un efecto de río o un efecto de mar. Pero allí no terminó el asunto: se le ocurrió hacer más intrépida la travesía y le pidió a un asistente que abanicara unas hojas, con tanta mala suerte que impactó en el rostro de la cantante. Se seguían sumando los problemas, y todavía faltaba la escena final.

Al aire libre, Karina y Mario se preparaban para darle el toque romántico al cierre del clip. El guión les pedía que caminaran juntos por un muelle, para que él se apoye en una baranda y todo termine en un beso. Pero la baranda estaba floja y el modelo cayó de espaldas para terminar chapoteando en el agua.

Mario Guerci participa de La Academia y en el desafío imitación fue Ricky Martin (Foto: Franco Fafasuli)

“¡Qué producción pedorra que tenés!”, alcanzó a decir mientras se incorporaba hecho una furia. “Le das un celular a un pibe de seis años y hace un mejor video que ustedes”, increpó a los asistentes, que le acercaron una toalla mientras las culpas se repartían. A esa altura era un todos contra todos, porque Karina se la agarraba con su producción, por no haber atornillado correctamente la madera, y también criticaba al partenaire que le habían conseguido.

“Les pido un actor y me traen un modelo que me lleva dos cabezas”, se quejó, y luego increpó directamente a Mario: “Vos también dale, ponele un poco de onda”, le exigió. “¿Te parece que no le pongo onda?”, contraatacó el modelo mientras se secaba el rostro. “Sí, y no por mí... Tenés que ponerle onda porque es una joda que te hicimos para ShowMatch”. Mario quedó unos segundos en shock, de brazos cruzados y buscando alguna explicación con la mirada. Con los aplausos de los extras de fondo, miró a cámara y saludó al conductor: “Caí como un perejil”.

