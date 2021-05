Juli Puente deslumbró con su energía en la pista de La Academia: “No manejo esta felicidad”

Juli Puente desembarcó con toda su energía a La Academia (Video: "ShowMatch", ElTrece)

Bastó que Marcelo Tinelli anunciara su nombre, para que Juli Puente desbordara con su energía el estudio de ShowMatch. La periodista e influencer, que desde el año pasado se dedica a dar clases de fitness vía Instagram con “El Cardio de la Felicidad”, entró a la pista de La Academia corriendo y haciendo burpees junto a su partenaire, Facundo Insúa, frente a la mirada atónita del conductor.

“Yo ya estoy cansado de verla, estoy agotado. ¿Siempre estás así?”, le dijo Tinelli en cuanto se calmó un momento. Y Juli no dudó en responder: “¡Siempre!”. Aunque reconoció que, cuando estaba detrás de cámara haciendo notas para ElTrece TV no la dejaban moverse demasiado. Como no podía ser de otra manera, Marcelo le preguntó si su novio, el piloto y nadador profesional Facundo Miguelena, era tan inquieto como ella. Pero la joven reconoció que él “es más tranquilo”.

En ese momento, Juli recordó que a todos los integrantes del jurado ya les había hecho “mil notas”. “¡Es muy raro estar acá!”, exclamó. Pero Marcelo, sin poder entrar en razones, insistió: “¿Esta energía la manejás desde que te levantás a la mañana?”. “Sí; a las seis de la mañana arranco así”, confirmó ella. Y siguió saltando alrededor del estudio mientras aseguraba que algún día iba a llevar a su novio al certamen.

“¿No se van a cansar después para bailar?”, le preguntó entonces Tinelli, viendo que Juli no dejaba de moverse y ni siquiera había comenzado con su performance. Pero ella le respondió: “No sé, pero no manejo esta felicidad. ¿Me entendés?”. A lo que el conductor acotó: “Me encanta, es una chica feliz”. Sin embargo, la duda radicaba en el hecho de que la joven había asegurado que esta era la primera vez que bailaba. Y la realidad es que, más allá de su habilidad para la gimnasia artística, muchos dudaban que pudiera lucirse en la pista.

El baile de Juli Puente que cautivó al jurado (Video: "ShowMatch", ElTrece)

Lo cierto es que, a la hora de la verdad, Juli y Facundo, hicieron una jugada coreografía de Georgina Seva con música de Major Lazer y Sean Paul que dejó al jurado con la boca abierta. “¡Que lindo bailaron! Que lindo cuando hacen sentir del otro lado, porque mantuvieron la energía y la alegría de principio a fin. Fuego total”, fue la devolución de Carolina Pampita Ardohain, que no dudó en ponerles un 10. Y aseguró que estaba frente a la “pareja revelación” del certamen.

Por su parte, Jimena Barón destacó: “Me encanta que estés y sé que estuviste en la cuarentena, cuando la gente estaba en la casa que no sabía qué hacer, dando una mano enorme con tu alegría y tus videos para que entrenen con vos. Eso está buenísimo y lo valoro un montón”. En relación al baile, la Cobra marcó un pequeño resbalón, pero aseguró que ella también estaba “sorprendida”, sobre todo, de que Juli hubiera podido regular su energía durante la coreografía. Y su nota fue un 8.

A su turno, Guillermina Valdés se conmovió al recordar la historia de lucha y superación de Juli. “Me encantó, me hiciste vibrar. Me parece que es tu momento de brillar”, dijo la reemplazante de Ángel de Brito. Y le dio el máximo puntaje: un 10. “Es el segundo puntaje más alto”, remarcó enseguida Tinelli, ya que la joven sumó 28 puntos y sólo fue superada por Julieta Nair Calvo. Aunque, por supuesto, todavía resta conocer el voto secreto de Hernán Piquín, quien ya adelantó que lo que hizo la pareja le “gustó”.

“¡La rompimos!”, festejó Juli a los saltos al despedirse. Y, mirando al conductor, señaló: “Gracias, Marce. Sé que me viste muchos años trabajando atrás de cámara. Para mí es muy importante que me hayas dado este lugar. Muchas veces te miraba fijo y decía:’¡Por Dios, que me toque a mí este año!’ Y no me tocaba...Así que lo estoy disfrutando mucho y estoy muy agradecida con vos y con todos los chicos de producción”.

