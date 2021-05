Masterchef Celebrity: el imperdonable error de María O’Donell en un plato y la reacción de Germán Martitegui

El jueves los participantes de Masterchef Celebrity viajaron a Corea con sus platos... “o al bajo Flores”, como bromeó María O’Donell al presentar su creación ante el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis. Tras recibir la visita de la cocinera Marina Lis Ra tuvieron que replicar una receta oriental y la periodista tuvo un percance imperdonable en cualquier cocina.

“Ahora es el momento de ella, Corea del Norte, Corea del Sur, o del Centro, María O’Donell”, presentó Santiago del Moro a la periodista, haciendo alusión al programa de ella, Corea del Centro. Así, ella presentó Bibimbap con Kimchi y de inmediato el chef italiano le remarcó que se olvidó de poner una de las salsas que necesitaba: “No la vi, no la vi en la receta, no se si la traje del mercado”.

Luego dijo que estaba contenta con su Kimchi (repollo fermentado). “Es una prueba difícil porque es recrear un sabor que nunca hiciste”, dijo en el back y ante el jurado, bromeó: “¿Viajamos? ¿No viajamos? ¿Llegamos al Bajo Flores?”.

“O’Donell”, se dirigió serio Germán Martitegui a la periodista mientras sacaba un pelo del plato principal. “¿Te habías atado el pelo?”, preguntó a lo que ella se justificó: “La gomita del pelo me quedó en la campera, me puse a cocinar, me quedó el pelo suelto y cayó en el plato”.

Los motivos no lograron convencer al chef: “¿Puedo usar esa (excusa) si alguien encuentra un pelo en mi restaurante?”. Consciente de que su error, aunque accidenta y en cierto punto inevitable, es grave, la conductora agregó: “Si esta bien el plato, con esa lo arruiné”. Sus pronósticos fueron ciertos y tanto ella como Claudia Fontán y Dani La Chepi deberán ir el domingo a la gala de eliminación.

No es la primera vez que Martitegui se enoja con un concursante. Esta semana fue muy duro con Alex Caniggia. “Te tocó el pescado más rico, está bien cocinado y en su punto, la combinación es perfecta, pero hay errores en cómo lo hiciste. El chorizo estaba perfecto cuando pasé por tu mesada, lo seguiste cocinando y ahora está duro. De la mandioca lo que te dije fue que la hiervas entera y vos la cortaste y la herviste y la freíste”, increpó el jurado al hijo de Mariana Nannis y el Pájaro.

Alex intentó explicar: “Es que no entraba en la olla”. A lo que el jurado, ya enojado se señaló la cabeza con el dedo índice y con un tono serio, agregó, intentando dar por cerrado el tema: “No te entra acá”. Para finalizar, Caniggia explicó que tenía una olla pequeña y que la mandioca que le tocó era muy grande, y por eso no tuvo más opción que cortarla.

Anteriormente el chef también había retado a Juanse, cansado de sus actitudes. Al pasar por la estación del músico, el cocinero le sugirió rehogar el roast beef en cubos, cocinar los vegetales en un caldo, ligarlo con tres huevos y condimentarlo con hierbas para concretar una salsa cremosa. pero no fue muy bien recibido. “Por un tiempo no voy a ir más a lo de Juanse porque no nos entendemos”, confesó durante el intercambio con sus colegas.+

“Lo que hiciste acá es un guiso todo roto, que no es un guiso porque no tiene el caldo”. Otra vez, Juanse no estuvo de acuerdo: “Está todo cortado en orden, simétricamente. Pero tenés razón, entendí. No logré envolver el roast beef con la salsa que preparé”, admitió. “Ponele”, concedió el exigente jurado con ironía.

