Dalma Maradona le contestó a Leopoldo Luque: “¡Sos una rata y la Justicia se va a encargar de vos!”

Dalma Maradona furiosa con Leopoldo Luque

Más de cinco meses y medio después de la partida de Diego Maradona, que falleció el pasado 25 noviembre a la edad de 60 años, el neurocirujano Leopoldo Luque rompió el silencio mediante una entrevista brindada a Telefé Noticias. “En la Justicia confío, en la junta médica no”, dijo el médico, que está siendo investigado como uno de los principales responsables por la muerte del astro. Según los peritos que estudiaron el caso, los profesionales que estaban a cargo de velar por la salud del Diez se representaron “cabal y acabadamente la posibilidad del resultado fatal respecto del paciente, siendo absolutamente indiferentes a esa cuestión”. Y, por este motivo, podrían ser imputados por el delito de “homicidio con dolo eventual”.

“Mi celular se lo llevaron, de lo poco que puedo escuchar me avergüenzo, lo que muestran en la televisión. Pareciera que borran una relación y tratan de resumirla en una serie de mensajes de los cuales me arrepiento, pido perdón. Espero que la fiscalía me devuelva el teléfono, tengo muchos mensajes de cariño”, afirmó Luque en relación a los audios que se difundieron en el documental de Infobae La Muerte de Maradona. Y, aunque en la causa consta lo contrario, aseguró: “Yo soy neurocirujano, tenía una buena relación con Diego, llevándolo a los especialistas. Jamás me adjudiqué el rol de clínico”.

Frente a esto y como suele hacerlo desde el momento en que se empezó a investigar la muerte de su padre, Dalma Maradona recurrió a su cuenta de Instagram para hacer un descargo. “Cada vez que aparezcas para limpiar tu imagen, voy a aparecer yo para recordarle a todos quién sos y qué hiciste”, comenzó diciendo la hija mayor de Claudia Villafañe.

La respuesta de Dalma a Leopoldo Luque (Instagram)

Y continuó sin nombrarlo, pero dejando en claro su enojo tras la aparición pública del médico: “Cualquier persona que ama a mi papá jamás te va a perdonar nada. ¡Sos una rata y la Justicia se va a encargar de vos! No sólo hablaste horrible de él, sino que no hiciste bien tu trabajo por cholulo, ineficiente y mierda. La van a pagar todos los que te bancaron. Tus cómplices. Todos”.

Finalmente, Dalma cerró su mensaje diciendo: “¿6 meses para pedir perdón? ¡Sos un cínico HDP! Si te queda un poco de respeto, hacé silencio. Cholulo asqueroso”. Cabe recordar que, según se confirmó, Luque no había sido quien había operado a Maradona del hematoma subdural por el que fue intervenido en la Clínica Olivos, aunque sí había hablado con los medios y posado para las fotos como si hubiera sido el autor de la cirugía.

“Estoy sobrellevando la situación, es muy difícil. Hoy fuimos al consultorio, tuve dos intervenciones. Cuesta no el trabajo en sí, sino levantarse a la mañana. La intervención quirúrgica es para lo que nací”, había dicho el neurocirujano durante la entrevista en cuestión. Y, aunque aseguró que no tenía miedo de ir preso, afirmó: “No quiero que la responsabilidad de todos caiga sobre mí”.

Cabe señalar que tanto Luque como la psiquiatra Agustina Cosachov impugnaron el informe de la junta médica. En las 70 fojas presentadas a la Justicia, los once peritos oficiales designados por la Fiscalía General de San Isidro dejaron en claro que ambos, junto al resto del equipo que atendía a Maradona, ignoraron los avisos que daba el cuerpo de Diego en las horas previas a su fallecimiento, lo llevaron a una internación domiciliaria deficitaria, no controlaron sus dolencias cardíacas y hasta le dieron medicamentos que estaban contraindicados.

