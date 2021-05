El mensaje de apoyo de Nacho Viale para Juana tras la muerte de su amiga Victoria Césperes: “Admiración total por como saliste al aire”

Juana Viale, Nacho Viale y Victoria Césperes siguiendo a la selección argentina de fútbol en la Copa América Estados Unidos 2016. Césperes falleció el pasado viernes, a los 41 años

La muerte de la actriz uruguaya Victoria Césperes conmovió a la familia de Mirtha Legrand. Es que sus nietos Juana y Nacho Viale eran muy amigos de quien falleció el pasado viernes por la mañana, después de una incansable lucha contra un cáncer. Para Juana, este hecho representó despedirse de su mejor amiga y ocurrió apenas un día antes de que tuviera que hacerse cargo de la conducción de La Noche de Mirtha (El Trece). De hecho, en cada programa ella se despedía saludando especialmente a Victoria.

Por eso, tras haber salido al aire, su hermano Nacho -productor del ciclo- le dedicó dos emotivos mensajes vía Twitter. “Emocionado y orgulloso. Honrado de ser tu hermano. Admiración total de como saliste al aire haciendo realidad lo que la Uru hubiese querido. Es un orgullo acompañarte en cada paso. Hoy lo hiciste desde el corazón y llena de amor”, expresó en el primero.

Después, enfatizó: “ Sin necesidad que nadie te adule y a pesar de los silencios, cumpliste con todo, como pudiste y con creces. Felicitaciones Juanita. Te amo, siempre juntos! ”, escribió Nacho y lo acentuó con un emoji de un corazón rojo. A estos dos mensajes, Juana respondió con un lacónico: “Siempre”.

Los tweets de Nacho Viale dedicados a su hermana Juana Viale, tras la muerte de su amiga Victoria Césperes (Foto: Twitter @nachoviale)

El viernes por la tarde y tras conocerse la triste noticia, Nacho también le había dedicado un tweet a Victoria: “Chau amiguita linda! Un angelito sonriente nos cuida”, dijo, junto con una foto de ambos, en blanco y negro.

Victoria Césperes tenía 41 años y había sido diagnosticada con cáncer de mama en 2011, año en que se separó de quien fuera su marido y se fue a vivir a Buenos Aires, Argentina. Su primer proyecto laboral allí fue en Canal Encuentro. “Ese año fue muy bisagra en mi vida”, dijo en 2017 en una entrevista en El País, de Uruguay. Esa fue la primera vez que habló públicamente de su enfermedad.

“Yo asociaba al cáncer con la muerte. Es la primera vez que me animo a contar sobre el tema. Mis amigos y mi círculo cercano tenían prohibido hablar sobre esto, los tenía amenazados. No me interesaba que nadie lo supiera, hasta tenía miedo de contarlo”, dijo en aquel entonces.

Juana Viale y Victoria Césperes se conocieron por una amiga en común en Buenos Aires

Juana Viale y Victoria se conocieron por una amiga en común en Buenos Aires. Sin embargo, afianzaron su relación en Chile, cuando la actriz argentina vivía con Gonzalo Valenzuela. La uruguaya, en tanto, también estaba en pareja con un chileno. Allí, incluso, fue donde surgió la posibilidad de realizar La sangre de los árboles, obra que giró por el mundo durante más de tres años. “Estábamos todo el tiempo juntas, se creó una relación que no hubiese existido de otra forma”, recordó Césperes sobre su amistad que con el tiempo se convirtió en un vínculo de hermanas.

En sus últimos posteos en las redes sociales, Césperes se había expresado sobre el apoyo que recibió por parte de su familia y especialmente de Luis, quien fuera su actual pareja. El 9 de abril, la actriz uruguaya había compartido una foto donde se los veía de espaldas y tomados de la mano. Ella sobre una silla de ruedas, él caminando a su lado, como lo hizo desde que comenzaron su relación.

El último posteo de Victoria Césperes en Instagram (Foto: Instagram @viki_ces)

“Girando juntos, amor. Se fue la cuarta, ¡se fue! Te amo, Luis”, escribió en el emotivo posteo en el que hizo referencia al tratamiento que hacía por su enfermedad.

