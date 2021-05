Pampita se midió su panza de embarazada en vivo: “Algo creció”

Pampita se midió su panza de embarazada en vivo (Video: "Pampita Online", Net TV)

“Llega la alegría de la casa, con toda la energía dice ‘a quién le importa’... ¡Gabriel Oliveri”, presentó Carolina Pampita Ardohain a su íntimo amigo, parte del panel de Pampita Online (Net TV) en la emisión del jueves. El panelista, que es anfitrión de un hotel de lujo de Buenos Aires, entró al living con la música de Thalia y un centímetro listo para proponerle un desafío a la conductora.

“¡Mirá lo que traje hoy! Siempre quise tener tu cintura. Me acabo de medir atrás y tengo 110 de cintura. A ver, te quiero medir a vos, a ver si tengo la cintura de Pampita”, dijo Oliveri, divertido. “Dale, a ver, vamos... no sé si llego a 110...”, devolvió Pampita, prendiéndose rápidamente a la medición.

Entonces, Gabriel le levantó sutilmente la remera a su amiga y comenzó a rodearla con la cinta métrica. “Ay, con micrófono y todo”, observó la locutora del programa, advirtiendo que el centímetro estaba abarcando el cable con el que Pampita estaba microfoneada. “¡Con micrófono no vale!”, se quejó divertida Carolina, quien de todas maneras se entregó: “A ver a cuánto estoy a esta altura...”.

"Siempre quise tener tu cintura. Me acabo de medir atrás y tengo 110 de cintura. A ver, te quiero medir a vos, a ver si tengo la cintura de Pampita”, le dijo Gabriel Oliveri a su amiga Pampita

Y llegó el veredicto, para la sorpresa del panelista: “Noventa y.... ay, no lo puedo creer”, se interrumpió y anunció eufórico: “ ¡Pampita embarazada tiene 92 (centímetros). ¡No lo puedo creer! ”, repitió, incrédulo. “Bueno, son 30 centímetros más de lo que tengo siempre, algo creció”, consideró la modelo y futura mamá, embarazada de siete meses.

Aun anodadado por el resultado, Oliveri atinó a bromear sobre sí mismo: “A mí se me cayeron las tetas, porque se supone que 110 tendría que tener arriba. ¡Las tetas las tengo acá abajo!”, dijo, provocando la carcajada generalizada del estudio. “¡Pero te voy a alcanzar! De acá a un par de meses vamos a estar iguales”, intentó consolarlo Pampita. Y le propuso continuar con las mediciones de cintura: “Sigamos probando, cuando cumpla el octavo mes vemos cómo sigo”.

“¡A ver si llego! Yo quiero tener la cintura de Pampita... es mi objetivo, así que vamos a seguir luchando”, insistió Gabriel. Y ella, buena amiga, lo alentó: “Lo vas a lograr”.

Roberto García Moritán besando la panza de Pampita

La bebé en gestación será la primera hija que Pampita tendrá con su marido Roberto García Moritán, quien ya tiene hijas adolescentes. Nacerá en junio y su nombre todavía es una incógnita: según ella adelantó, recién se conocerá luego del nacimiento. En diálogo con Teleshow contó que junto con los hijos de ella, Bautista, Beltrán y Benicio -frutos de su relación con el actor chileno Benjamín Vicuña- y los de García Moritán, Santino y Delfina -de un matrimonio anterior con Milagro Brito-, están armando una lista de posibles nombres: “Tenemos un montón porque todos participan, y hay de todo, se ocurren nombres raros, otros espectaculares, hasta de personajes de Disney. Nosotros anotamos todos”.

Por otra parte, y en otro registro distinto al de las redes sociales, Pampita está registrando su embarazo a través de un reality show. “Tiene que ver con ser una mujer multifacética, que hace muchas cosas a la vez y trabaja embarazada y en pandemia, un momento único e histórico. Es una propuesta lindísima, primero porque me abriría las puertas a toda Latinoamérica y después porque estaría contenida por una plataforma superbuena. El proyecto a mí me encanta y me quedaría un recuerdo lindísimo de este momento que estoy transitando”, había dicho hace unas semanas Ardohain al anunciar el reality.

SEGUIR LEYENDO: