Fuerte postura de Nati Jota sobre la legalización de la marihuana: “No le veo diferencia con el alcohol”

“Yo no fumo, pero hay un montón de gente que, así como yo tomo dos fernets, prefieren prender un porro. ¿Cuál es la diferencia?", consideró Nati Jota

“ Estoy a favor de la legalización de la marihuana. Todo en su medida debería consumirse ”, disparó Natalia Jeronsky, más conocida como Nati Jota. Y consideró: “No le veo mucha diferencia a la marihuana del alcohol y sin embargo el alcohol es legal y debería estar regulado. Aparte, porque ahora la gente fuma igual y por eso también hay narcotráfico y otras cosas que disminuiría un montón”, dijo la periodista e influencer en una entrevista con Ulises Jaitt para El Show Del Espectáculo (Radio Urbana).

“Yo no fumo, pero hay un montón de gente que, así como yo tomo dos fernets, prefieren prender un porro. ¿Cuál es la diferencia? El alcohol en exceso te hace perder el control y sin embargo es legal ”, comparó Nati.

En la charla también se manifestó a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que en Argentina es ley desde diciembre del 2020. Y también opinó sobre la pena de muerte: “Creería que no estoy a favor. Después, por una cuestión lógica que se habla, de que muchas veces hay errores en la justicia, me parece gravísimo que alguien vaya por error de por vida a la cárcel. Al no saber lo que es la muerte no puedo mandar a alguien a algo que no sé”, dijo. Pero analizó: “De todas maneras, si me decís: ‘Un chabón que violó a esta, esta y esta’, y... me daría unas ganas, pero es un tema que no termino de entenderlo mucho me parece que no es por ahí”.

Jaitt, además, le pidió su opinión acerca de la prostitución y su legalización. “Es complicado. Creo que es muy peligroso para las chicas que trabajan de eso”, dijo Nati. Y agregó: “Si es algo que sucede, creo que un tipo de marco legal debería tener. Porque es muy peligroso y porque también hay muchas chicas que lo terminan haciendo por trata. Si lo elegís, estaría bueno que algo lo regule. Que esté legalizada”.

En busca de un contrapunto con Ivana Nadal, quien es pareja de Bruno Siri, ex de Nati, Jaitt preguntó: “¿Qué opinas de la gente que es irresponsable al momento de dar un mensaje contra el Covid, como fue el caso de Ivana Nadal?”. La periodista fue tajante: “Claramente yo no pienso de esa manera, tampoco soy la regla en persona. Todos estamos tratando de cumplir lo más posible, estamos aprendiendo: en un momento quizás subestimamos al virus, después nos asustamos, después dijimos: ‘Ya pasó’”, dijo. Y consideró: “Yo pienso que hay que cuidarse y que hay que ser cuidadoso con lo uno dice. Yo trato de ser cuidadosa con lo que digo, quizás más con lo que digo que con lo que hago . No se si soy el ejemplo 10 puntos de los cuidados que tengo: trato de cuidarme, uso el barbijo, pero sí pienso las cosas mil veces que digo”.

“Claramente yo no pienso de esa manera", dijo Nati Jota en relación a la manera con la que Ivana Nadal se manifiesta sobre el coronavirus

También contó que cada tanto “me llegan fotos de miembros. Eso sigue pasando. No me llegan 20 por día, me llegan uno cada dos días o uno por día”, dijo Nati.

Y describió: “Alguno ni los veo porque ni entro. Uno no puede ver todos los mensajes. Otros agarro y los bloqueo. La sensación es muy desagradable. Ver de repente un mensaje a una respuesta de algo que vos escribiste... esa imagen es muy chocante, te sentís muy... No puedo ni poner en palabras lo que siento en esos momentos, es tanto que lo agarro y lo bloqueo. Y yo no soy de bloquear”, cerró.

SEGUIR LEYENDO: