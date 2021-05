Juan Carlos Baglietto contó cómo fue el día que lo confundieron con León Gieco: “Hace veinte minutos que estás hablando con otra persona”

Juan Carlos Baglietto recordó una desopilante anécdota en Los Mammones (Captura : América)

Las vidas del cantante Juan Carlos Baglietto y del pianista Lito Vitale se cruzaron artísticamente hace 30 años. Uno nacido en Rosario, el otro de Villa Adelina forjaron una sociedad artística imbatible, con la que grabaron ocho discos -desde Postales de este lado del mundo a Canciones inoxidables-, y recorrieron el país con sus conciertos. Y por este motivo, el nombre de uno quedó asociado al del otro. Son Baglietto & Vitale. Oviceversa. Aunque cada tanto, pueda haber algún resquicio para la confusión

Invitados a Los Mammones, el éxito de la medianoche de América, los músicos empezaron hablando de esta sociedad que ya va por las tres décadas. Durante la primera parte del programa, el conductor Jey Mammon los invitó a pasear por su larga historia de ensayos, giras y grabaciones. Ese terreno fértil para que surgan canciones y anécdotas, algunas emotivas y otros desopilantes, como la que contó el intérprete de “Tratando de crecer”.

Baglietto ubicó la historia en una gira por el Noroeste argentino. Como parte de la actividad promocional, se presentaron en un estudio de televisión y la cosa empezó torcida: les pidieron hacer la nota por separado. El rosarino aguardó que contestara su compadre y al llegar su turno se dispuso a responder cuestionario de rigor. Habían pasado quince minutos y una pregunta le llamó la atención. “¿Qué opinás de Mercedes Sosa?”, le soltó la periodista. “Me merece el mayor de los respetos. No soy súper amigo, pero sé que ella también me respeta, tuve la oportunidad de charlar muchas veces...”, contestó el músico con oficio y la entrevista siguió su curso, hasta que otra pregunta lo descolocó por completo.

El gran cierre musical de Baglietto & Vitale en Los Mammones (Captura : América)

“¿En qué te inspiraste para componer ‘Solo le pido a Dios’?”, le preguntó la periodista y ahí el músico entendió todo: no era él a la persona que estaban entrevistando. “Pará, hace veinte minutos que estás hablando con otra persona. Yo no soy León Gieco, soy Juan Carlos Baglietto”, alcanzó a responder. La periodista no sabía cómo pedirle disculpas y en el piso el conductor y sus panelistas Silvina Escudero y Gabriel Schultz estallaron en carcajadas y aplausos. “Lo grave es que a León lo confundan conmigo”, bromeó el involucrado.

Pero Baglietto no fue el único que tuvo una anécdota de confusiones. Su compañero no quiso ser menos y durante el segmento “Las 24 de las 24″ recordó lo que le ocurrió en un aeropuerto. Una pasajera lo vio, y antes de que saliera el avión corrió a comprar un libro. Se le acercó con una lapicera y una súplica: “¿Me lo firmás por favor?”. “Se pensó que era Rolón”, confirmó el tecladista y productor.

Más allá de estos equívocos, el paso de Baglietto & Vitale por Los Mammones terminó a toda orquesta. Con Jey al piano, Lito en los teclados y Juan Carlos en la guitarra, el estudio se volvió un fogón de lujo. Desfilaron versiones clásicas de su repertorio, como “La vida es una moneda” y “El témpano”, sumaron “Par mil” de Divididos, y regalaron un emocionante segmento de tango con “Como dos extraños” y “Uno”, con micrófono abierto para el conductor y las coristas: “¡Qué lindo la puta madre, esto es más que un orgasmo!”, exclamó emocionado y agradecido Jey Mammón por el lujo que se dio en su exitoso programa. No todas las noches coinciden León Gieco y Gabriel Rolón en un estudio de televisión.

SEGUIR LEYENDO:













SEGUIR LEYENDO: