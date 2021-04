A dos días de haber cumplido 89 años, internaron a Cacho Fontana con un cuadro de neumonía

Cacho Fontana (Adrián Escandar)

Es un año difícil para Jorge Cacho Fontana. En el mes de febrero, el locutor debió ser hospitalizado luego de haber sufrido una recaída por las secuelas que le había dejado el coronavirus. Y, a pesar de que pudo sortear la enfermedad, en las últimas horas fue internado nuevamente por una complicación en su salud a raíz de una neumonía.

Por lo que se pudo saber, Cacho, quien el último viernes cumplió 89 años, fue trasladado en la mañana del domingo de la Clínica de Rehabilitación y Geriatría Inter Plaza, donde se hospeda, al Hospital Fernández. Sin embargo, todavía no se sabe si su complicación pulmonar se debe a un re contagio de COVID-19, lo que era una de las mayores preocupaciones de su familia.

Fontana fue vacunado en el mes de marzo con la primera dosis de AstraZeneca, pero en su momento el virus lo afectó como a buena parte de los adultos mayores de nuestro país. En julio del año pasado, se infectó junto a otros residentes de la residencia en la que vive y lo tuvieron que internar un par de semanas. Mientras que en febrero de este año, los pulmones volvieron a fallarle y necesitó una nueva hospitalización en el nosocomio de Palermo a raíz de una neumonía.

Antonella, la hija del codnuctor y locutor, confirmó que su padre fue internado este domingo por la mañana (Adrián Escandar)

En ese momento, su hija contó que el locutor había dado negativo de coronavirus en un test que se había realizado el 24 de enero. Y se quejó de que su padre hubiera sido trasladado al Fernández de urgencia, sin que nadie se comunicara previamente con ella, que terminó enterándose por otras personas. Hasta antes de que comenzara la pandemia, el locutor estaba trabajando en Radio Nacional, tarea que no pudo continuar por ser una persona de riesgo.

En ese contexto, deseó poder volver a sus actividades pronto. “Es lo único que quiero y es lo único que no me dejan. Yo tengo una idea para la televisión, tengo el armado para hacerlo de pie a cabeza. Pero si no, quiero seguir haciendo radio. Esto ahora se cortó y es otra vida a la que tenemos que acostumbrarnos”, había dicho.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Teleshow, durante la semana pasada, Cacho volvió a insistir en el tema laboral: “Es difícil no hacer nada, no tener compromisos... Tenemos que tener paciencia. Pero me hace mucha falta el trabajo. Es lo único que extraño. No quiero hacer alarde, pero estoy en condiciones. Todavía tengo una memoria al pie del cañón y una vida cargada de experiencia”.

“Pienso mucho en el pasado y recuerdo lo que viví, para bien... Tengo en cuenta a mis compañeros, como a Antonio Carrizo, que fue un maestro para mi. Y a muchos otros”, agrega y, antes de despedirse con amabilidad tras una charla corta pero cargada de definiciones, reflexiona: “Mi cumpleaños es un día más. No lo festejo con gracia porque son muchos años, pero celebro que los estoy viviendo”.

