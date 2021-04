Graciela Alfano recibió la vacuna contra el coronavirus: “Rápido, indoloro y seguro”

Graciela Alfano, en el momento de su vacunación

En medio de la llegada de la segunda ola de coronavirus que afecta al país, pero siempre respetando su turno, Graciela Alfano comunicó en sus redes sociales que finalmente recibió la tan ansiada primera dosis: “Me vacuné en mi país. Rápido, indoloro y seguro. Felicitaciones al personal de salud por su eficiencia y amabilidad ¡Vacunate, un paso más cerca!”, escribió.

El tweet de Graciela Alfano anunciando que se vacunó contra el coronavirus

Justo después de anunciar esta gran noticia, la ex vedette se dedicó a retwittear los mensajes de aliento de sus seguidores. “Genia, Grace”, “Del lado Grace de la vida”, “Me encanta que los famosos cuenten su experiencia y se sumen a hablar positivamente de las vacunas ¡Diosa!”, fueron algunos de los mensajes que compartió.

Por otra parte, en diálogo con el programa de Marcela Coronel en Mucha Radio, Alfano lanzó una filosa crítica contra Susana Giménez, de quien se supo que está esperando su primera dosis en Uruguay. “Yo no quiero pegarle a nadie, porque si no me estoy traicionando a mi misma. Si Susana considera que eso es lo que debe hacer es su decisión, y deberá afrontar las consecuencias. Me refiero a mí, y el que le quepa, curiosamente, se puso el sayo. Creo que borró que estaba muy cómoda allá, bueno, le deseamos lo mejor. Me causa gracia, no me estoy burlando de ella, sinceramente me da risa, no entiendo cuál sería la diferencia entre vacunarse acá o allá. Las vacunas son iguales. Tienen la misma efectividad, si hubiese estado acá ya la habrían vacunado según su franja etaria”, señaló.

En el día de ayer, su hermano Patricio brindó una entrevista con Juan Etchegoyen en el ciclo Mitre Live. En referencia a la vacunación de Susana, el músico señaló: “Está esperando que la aplicación le diga dónde y cuándo hacerlo”. Por su parte, Oscar González Oro, que también es residente uruguayo, ya fue vacunado. “Soy un bendecido por Uruguay, su pueblo y su eficiente sistema. No tengo más que palabras de agradecimiento”, había señalado el periodista en diálogo telefónico con Infobae. Después de 35 años, El Negro se despidió de la radio con la última emisión de La vida misma, por Rivadavia.

Por otra parte, quien sí se vacunó en el país fue Moria Casán. Este martes, la One lo contó en el programa que conduce Mariana Fabbiani por la pantalla de El Trece. Una vez que el Gobierno bonaerense anunció que ya estaban habitadas las vacunas para el grupo etario al que ella pertenece fue su asistente Galo quien decidió anotarla a través de la aplicación para que le llegara su turno cuando correspondiera. Y así fue: recibió la primera dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus en un centro vacunatorio de Pilar el pasado domingo 11 de abril.

Moria Casán recibió la primera dosis de la vacuna Sinopharm (Video: "Lo de Mariana", El Trece)

“Tuviste algún efecto secundario?”, le preguntaron en Lo de Mariana. Fiel a su característico humor, Moria respondió con un tono jocoso: “Es como si me hubiera tragado un chino con una planta de cannabis. Los primeros días me tuve que tomar un Rivo (por Rivotril, un clonazepam). Soy muy energética, estoy en una quinta dimensión, súper relajada y feliz. La (vacuna) china por ahora me dio un chino con cannabis”.

El pasado 14 de abril, Mirtha Legrand anunció que completó su vacunación con la segunda dosis de la Sputnik V. “¡Llegó el día tan esperado por mi! Acabo de recibir la 2da dosis de la vacuna @sputnikvaccine ¡Estoy muy feliz! Esperaré el tiempo indicado para testear mis anticuerpos y así podré volver a trabajar. ¡Muchas gracias a todos!”, escribió en su cuenta de Twitter. Con esta noticia, su regreso a la televisión está cada vez más cerca, ya que la Chiqui había decidido postergar su vuelta al trabajo hasta tanto no tener completa su vacunación. “Yo, hasta que no me apliquen la segunda vacuna, no haré nada”, había dicho en diálogo con Teleshow.

El tweet de Mirtha Legrand anunciando que se aplicó la segunda dosis

