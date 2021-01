La reacción de Nati Jota cuando un seguidor criticó un aspecto de su cuerpo: “Soy tan fuerte ahora que ya no me importa”

Nati Jota volvió a cruzarse con un seguidor por un comentario desubicado

Activa como siempre en las redes sociales, Nati Jota viene compartiendo en su Instagram diferentes postales de sus vacaciones familiares en Villa Gesell. Fiel a su estilo, en una de las historias en modo entrecasa, contaba una confusión que había tenido a la hora de practicar unos ejercicios de kinesiología, cuando un seguidor prestó atención a un detalle y le escribió un mensaje desagradable.

Cansada de este tipo de intercambios, la influencer decidió hacerlo visible: “Muchas estrías en las tetas”, decía el repudiable mensaje que Nati compartió con sus casi dos millones de seguidores. Junto a la captura de pantalla, la periodista escribió una breve texto sin ánimo de escracharlo públicamente sino, más bien, como un llamado a la reflexión y a la celebración de un cambio de época colectivo e individual.

“Traumada toda mi adolescencia por mis estrías, usaba bikinis rarísimas para que me taparan. Lo bueno de estos giles es que nos confirman que lo que antes nos dolía ahora nos xupa (sic) un huevo”, escribió Nati, en una publicación en la que expuso el comentario grosero acompañado por un beso y un gesto despreocupado. En un video que compartió en sus historias, se explayó un poco más: “Hubo un momento que me dije ya re fue, aparte casi todas las mujeres tenemos estrías”, y completó con una reflexión. “¡Qué comentario del orto! Decí que soy tan fuerte ahora que ya no me importa”.

De inmediato, la publicación comenzó a trepar en likes y comentarios en apoyo a la periodista. Algunos, más virulentos, pedían el nombre del desubicado, como la conductora Romina Malaspina, que reclamó “Escrachalo por pel*tudo”. En tanto, su ex compañera en ESPN , Lelu Mendiguren, optó por un consejo: “Potri, cuidate del sol”. Otros mensajes fueron en sintonía con la reflexión que proponía Nati, celebrando un cambio de época: “Año 2021 y siguen criticando de cuerpo de una mina” , escribió una usuaria. “Paaaabres los chabones que miran esas cosas. Me alegra que estés fuerte. Te banco mil”, celebró otra..

No es la primera vez que la conductora sufre este tipo de comentarios sobre su aspecto físico y orientados a determinados patrones de belleza. En octubre de 2018, la influencer tomó una la decisión de operarse para reducirse las lolas. “No sé cuánto tenía, no me las medía porque me daba rechazo”. Creo que tenía ciento y pico y ahora debo tener 96″, contó en aquella oportunidad a Teleshow . Además, explicó los motivos por los que decidió pasar por el quirófano. No solo se trataba de un tema de salud, sino también de estética ya que le costaba encontrar vestimenta adecuada.

Pero había otra razón, y es que quería dejar de llamara la atención de una determinada manera. “Quiero que las personas me miren a la cara cuando hablo. De hecho, creo que hay personas que me van a mirar a la cara por primera vez”, criticó. Lamentablemente, los comentarios groseros estuvieron a la orden del día, y la conductora se encargó de dejarlo en claro: “Todas las agresiones que recibo son de tipos. Todas”, aseguró.

Según contó la conductora, tanto el hecho de amigarse con su cuerpo como el de relacionarse con el costado agresivo de las redes fue un proceso que le llevó un tiempo. “Me fui acostumbrando a recibir muchas bardeadas. En algún momento estuve más disconforme con mi cuerpo, ahora quizás estoy más entrenada. Pero hubo una época en la que estaba más gordita o menos marcada, como le quieran decir, y me decían un montón de cosas”, contó durante una entrevista a Intrusos.

En otra oportunidad, utilizó nuevamente las redes sociales para escribir un contundente mensaje contra quienes critican su forma de vestir. “Che, ¿hay algo lunar que están todos en modo acoso callejero? ¿O es que les calienta el modo colegiala? Para saber porque vengo haciendo esto hace un rato (el signo de fuck you) y ahí me siento un poco poderosa. Después me siento para el orto”, señaló por aquel entonces.

