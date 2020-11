Fredy Villarreal contó el insólito motivo por el que cree que se contagió coronavirus

Fredy y su explicación de cómo contrajo coronavirus (Video: "Intrusos", América)

Fredy Villarreal no la pasó nada bien tras contraer COVID-19. El humorista estuvo tres semanas internado en la Clínica Zabala de Belgrano, de las cuales pasó una en terapia intensiva con asistencia respiratoria. Y, recién hace quince días, pudo regresar a su hogar para reencontrarse con los suyos. Pero, según confesó, hubo momentos en los que realmente temió por su vida.

“El virus te puede agarrar tenue, asintomático. Te puede llevar. O te puede llevar a negociar y ver qué hace con vos”, comenzó diciendo Fredy este viernes en Intrusos, por América. Y explicó: “Yo sigo jugando en altura, porque todavía me sigue faltando el oxígeno. Son las secuelas que quedan en muchos casos. El otro día le pregunté al médico qué posibilidades de vida tenía en aquel momento y me dijo: ‘Cincuenta y cincuenta’”.

Villarreal, que pasó once días con fiebre en un estado que definió como “delirante”, confesó que en un momento determinado sintió que ya no era él. “Me dije: ‘Yo no soy este tipo, acá algo raro hay'. El COVID se te mete, te aísla. Y vos no te sentís vos, te sentís invadido. No sentís tu cuerpo. Es como un Pacman que te morfa vivo”, explicó en medio de su crudo relato.

Sin embargo, Fredy reconoció que, antes de contraer la enfermedad, la había subestimado un poco. Y les habló a los que desconfían de la veracidad del virus o hablan de una conspiración. “Existe, está y mata gente de una manera muy fea, porque ni siquiera podés recibir un abrazo de los que compartieron la vida con vos”, les dijo.

Y luego explicó: “Yo no digo que me porté muy mal pero, inconscientemente, tenía ganas de que me agarre de una manera tenue para garantizarle a mi familia que yo no los iba a contagiar. Porque se decía que si uno lo había tenido, era muy difícil tenerlo prontamente. Entonces, cuando me sentía mal no me preocupaba. Pero no era que salía sin barbijo: cumplía con todo el protocolo pero no me asustaba tanto”.

Lo curioso, sin embargo, fue lo que contó Villarreal cuando Jorge Rial le preguntó si sabía cómo se había contagiado la enfermedad. “Esto es para un sketch, pero vino un plomero a casa y los dos chupamos de la misma manguerita”, comenzó diciendo, ya en un tono divertido, el actor.

Y después explicó cómo fue la situación: “Se me rompió el hidromasaje, empezó a perder y me caía agua por el techo de la cocina. Entonces, cuando vinieron, desconectaron el hidromotor que tiene unas mangueritas que son a pulsación de aire. Y yo le dije: 'Tenés que volver, porque yo soplo la manguerita y anda”.

La cuestión es que el plomero volvió a su casa a revistar el problema. Y, mientras uno soplaba la manguera de un lado, el otro tocaba el botón del hidromasaje en el baño, alternativamente. “A los tres días, me llama y me dice: ‘No voy a poder ir porque tengo COVID’. Yo dije: ‘¡Noooooo!’ ¿Y sabés cuándo me di cuenta de eso? Cuando estaba internado en la clínica. Ahí recapitulé”, concluyó Fredy.

Justo antes de que su hisopado diera positivo, Fredy había sido convocado para acompañar a Alex Caniggia en la ronda de tríos del Cantando 2020, por ElTrece, pero debió bajarse del certamen. Ahora, por suerte, el actor está retomando de a poco su rutina laboral.

