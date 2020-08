Distintos famosos participaron de una campaña del Gobierno para evitar las reuniones sociales

Un día después de que el Gobierno nacional anunciara por decreto que las reuniones sociales volvieron a estar prohibidas en todo el país, se lanzó una campaña con algunos actores reconocidos para desalentar los encuentros entre familiares y amigos durante la pandemia.

Se trata de una serie de anuncios propagandísticos audiovisuales en los que diversas personalidades del mundo del espectáculo advierten sobre los peligros de la enfermedad y en algunos casos cuentan sus experiencias personales tras haberse contagiado de coronavirus.

En el marco de este proyecto, que cuenta con la colaboración de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), se relatan historias reales y los artistas le piden a la población que siga cuidándose durante aislamiento social, preventivo y obligatorio, que se extendió hasta el próximo 16 de agosto. La iniciativa se puso en marcha a raíz de que el Gobierno aseguró que las reuniones sociales fueron identificadas como uno de los mayores factores para la expansión de la enfermedad.

La prohibición rige para todo el territorio nacional, incluso en provincias y municipios que se encuentran en fase 5. Esta nueva medida fue cuestionada por especialistas en Derecho Constitucional, algunos de los cuales consideraron que la decisión de no permitir los encuentros sociales “es algo escandaloso desde el punto de vista jurídico”.

De la iniciativa propagandística ya participaron Chango Spasiuk, Tomás Fonzi. Luis Machín, Julieta Zylberberg, Fabián Vena, Leonardo Sbaraglia, Mirta Wons, Martina Dominici y G Sony, quienes fueron los primeros en poner su voz en estos spots que se emitirán en la TV Pública, Radio Nacional, Télam, Encuentro, Paka Paka y Contar.

“Con la organización SAGAI iniciamos una campaña de concientización sobre el Coronavirus COVID-19. Para prevenir el contagio, evitemos los encuentros con familiares y amigos”, escribió el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en su cuenta oficial de Twitter.





El DNU publicado en el Boletín Oficial detalló que durante este periodo no se podrán realizar eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a diez (10) personas, y se menciona que los mismos deberán realizarse, preferentemente, en lugares abiertos, o bien respetando estrictamente el protocolo que incluya el distanciamiento estricto de las personas que no puede ser inferior a dos (2) metros, y en lugares con ventilación adecuadas.

También quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente.

La infracción a esta norma deberá ser denunciada por la autoridad interviniente a fin de que la autoridad competente determine si se cometieron los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación. En el anuncio oficial del último viernes, el presidente Alberto Fernández había adelantado que quienes violen el aislamiento deberán enfrentar consecuencias penales por “favorecer la transmisión de una enfermedad”.

Por otra parte, en Corrientes la administración que conduce el radical Gustavo Valdés decidió no acatar este decreto presidencial y el secretario General de la Gobernación, Carlos Vignolo, aseguró que “no hay razones para suspender las encuentros sociales y familiares” en esta provincia. “La misma norma nacional deja a salvo algunas excepciones, entre las que Corrientes funda la decisión de no prohibir las reuniones sociales”, explicó el funcionario, para argumentar la decisión no cumplir con el DNU.

Seguí leyendo:

Por decreto presidencial, quedan prohibidas las reuniones sociales en todo el país

Coronavirus en la Argentina: Corrientes no acatará el decreto del Gobierno y mantendrá habilitadas las reuniones sociales

Constitucionalistas sostienen que el DNU que prohíbe las reuniones sociales por el coronavirus viola el derecho a la intimidad