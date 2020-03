Semanas atrás, se anunció que Niall Horan -ex One Direction-, pisará el país para dar un show en el Luna Park el 27 de noviembre. Después de una semana de mucha expectativa por parte de los fanáticos, las entradas Preventa salieron a la venta el día 10 de marzo a las 10 AM. Las mismas se pueden comprar con todos los medios de pago a través de la web de TicketPortal y puntos de venta oficiales.