- Sí, pero realmente no se planteó de esta manera, como una reivindicación. Fue muy curioso cómo encajó todo. “Este segundo” es una canción que improvisé en el celular, toda la letra es sobre lo que vamos perdiendo, cómo la vida va goteando y no le damos importancia a los segundos que no vuelven. Y cuando surgió la posibilidad de trabajar con Judith, me gustó muchísimo cómo cantaba, aunque solamente lo hacía en catalán. De repente se puso a cantar en catalán y todo cobró sentido: es verdad que perdemos el tiempo en cosas que o tienen mala solución o ni siquiera tienen solución. Perdemos el tiempo en construir una vida paralela, que no se sabe si es mejor o no… ¿no?