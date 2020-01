"Al final comprendí que uno puede ser un gran partido, una excelente, persona, con las mejores intenciones y sentimientos, pero si en nuestro camino nos encontramos con alguien que no está listo emocionalmente, simplemente no va a funcionar. No quiere decir que sean malas personas o que no valgan la pena, simplemente no es el momento indicado para ellos. Es bonito coincidir, pero es mejor saber ofrecer libertad a quien aún no encuentra su sitio”, escribió Cinthia Fernández en su cuenta de Instagram y todo haría pensar que sus palabras hacen referencia al final de su relación con Martín Baclini.