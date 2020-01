“Ojalá todas las mañanas pueda transmitirles la linda energía que me genera el correr, saltar y moverme. Muchas veces me preguntan cómo hago para tener tanta energía; entrenar bien temprano es mi mejor vitamina. Correr te genera una adrenalina impresionante, que es fruto de las endorfinas, mágicamente empezás a correr y tenés ganas de más y más. ¡También es fundamental un buen estiramiento y practicar la flexibidad que es tan importante en la vida! ¡En definitiva correr o cualquier deporte en la vida te hace sentir pleno y te da piletas a full! Correr es vivir. ¡Gracias por acompañarme en estas madrugadas donde cargo mis piletas a full para empezar el día! Me estoy preparando para la maratón de #15K el 4 de agosto”, escribió en su cuenta en junio pasado, junto a una foto donde se la veía vestida con ropa deportiva y haciendo los clásicos ejercicios de elongación previos a la carrera.