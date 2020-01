Mis amigos me decían de ir a cenar y yo les decía que iba después de la función, así que siempre llegaba tarde. Ser actor lo veía como algo imposible, me encantaba pero en mi cabeza no me lo permitía. Me parecía que era demasiado para mí y que nunca iba a poder concretarlo. A los 22 años, empecé a trabajar de utilero en la televisión. Un día faltaba un chico que manejaba un camión. Era un personaje muy chiquito, un bolo. Justo era con Arnaldo André y, como yo armaba la verdulería en la que transcurría la escena, él me dijo que ese personaje lo hiciera yo . Pero le dije que tenía miedo de reírme. Me dijo que si me reía era mejor. Arranqué con Arnaldo y, obvio que me reí porque encima me hizo un chiste (risas). Así que ahí empezé, con la novela Gino en Canal 13, con papeles chiquitos durante el primer año. Esa fue la primera novela que hice. Arranqué jugando y terminó siendo mi profesión.