Más o menos. No es fácil para una mujer de mi edad. En febrero cumplo 60 años y los hombres de mi edad, los que no están en pareja, están para salir con chicas más jóvenes. Entre los 50 y los 60 años, los hombres entran en una crisis, que a las mujeres nos agarra a los 40. No es fácil y no sé si mi cabeza tan abierta y mi modo de pensar hace que, a lo mejor, los hombres no se me acerquen tanto. No me sobran candidatos... ¡o no los veo, no sé! (risas). Además, estoy metida para adentro, eso también puede ser.