Hubo rarezas para los acérrimos, como la inicial “Vietnam” (especie de doble haiku originalmente grabado en 1989 junto a Fito Páez y Gustavo Cerati) y “All You Need is Pop”, de los agitados días de “El Salmón”. El folkie “leonino” sugerido en “Algún lugar encontraré” se dio las manos con la matera & cannábica “Diego Armando Canciones”, que incluyó un saludo al eterno 10 y fue dedicada tanto a Pity Álvarez (“No quiero dejar de saludar a mi amigo, que va a pasar otras navidades en la cárcel”) como a Hebe de Bonafini (“Ayer fue su cumpleaños, le mandamos un beso”).