Guns N’ Roses, Travis Scott, The Strokes, Lana Del Rey, Martin Garrix y Gwen Stefani serán los headliners de la edición 2020 y ya en estos seis nombres queda en evidencia lo amplio que es el festival musicalmente. No sólo habrá rock, trap, electrónica y pop en el festival a realizarse los próximos 27, 28 y 29 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Sino que estará presente el indie rock, de la mano de Vampire Weekend y Cage The Elephant. Rap con el supergrupo Brockhampton y con Jaden Smith, neo-jazz con Masego, distintas ramas de la electrónica –del house al experimental- en los controles de Armin Van Buuren, James Blake e Illenium.